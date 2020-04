In questo momento di dolore, la cantautrice Niia vuole regalare un po’di pace e serenità.

Ecco infatti un video in cui un drone sorvola l’oceano lungo le coste californiane. Ad accompagnare queste incantevoli immagini, il canto rilassante delle campane di cristallo che Niia fa vibrare soavemente e che ci invitano alla meditazione.

Un viaggio quindi decisamente rasserenante e terapeutico grazie al potere di queste sonorità in grado di portare equilibrio alle nostre menti: le frequenze prodotte dal cristallo, infatti, sono in grado di rimuovere blocchi sia a livello fisico che mentale, emotivo ed energetico, liberandoci dallo stress e riportando serenità, salute e benessere.

Ed è proprio questa l’intenzione di Niia che ancora ci incoraggia a donare per l’Italia tramite il seguente link:

https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva

“Ho messo insieme queste immagini girate da un drone e ho suonato delle campane di cristallo. Spero di portarvi un po’di pace in questo dolore. Se potete, donate a chi ha bisogno, che sia denaro, tempo o anche solo facendovi sentire.” dichiara la cantautrice italo-americana.