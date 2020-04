Un nuovo design dell’anima capace di unire, all’approccio estetico, quello più concettuale: nasce da qui Myin, il brand di design scaturito dall’incontro fra la designer italo-argentina Luciana Gomez e Carmelo Calanni Rindina, artigiano per tradizione e soprattutto per scelta. Perché l’anima delle cose, come quella delle persone, non deve essere per forza esposta e il fascino della scoperta è la chiave per vivere nuove emozioni quotidiane.

Così un giorno Luciana chiede a Carmelo di dare corpo a una sua intuizione: ribaltare completamente il punto di vista sull’estetica dei mobili. Il risultato è la creazione di oggetti d’arredo dalle linee minimaliste ma con un’anima esplosiva: contenitori dal design esterno pulito ed essenziale che, una volta aperti, sorprendono lo sguardo con un’inattesa creatività di forme e colori nelle grafiche stampate sul legno..

Lo stile artistico si fonde con la sapienza artigianale: ogni singolo pezzo è unico, numerato e creato a mano in Italia. Vera e propria qualità sartoriale, che può arrivare fino a una completa personalizzazione.

Le creazioni Myin inventano quindi un nuovo minimalismo: linee di mobili che nell’immediato non espongono l’anima, ma lasciano a chi li possiede la facoltà di scegliere come e quando renderla evidente.

“Questa ispirazione è nata osservando le tipiche architetture milanesi, afferma Luciana Gomez, fondatrice e designer di Myin. Molti tra i palazzi più antichi e prestigiosi del centro hanno un’estetica semplice, quasi austera, all’esterno. Mentre entrando rivelano invece cortili e giardini inaspettati e lussureggianti. Proprio come Myin, con le sue linee minimal che svelano al suo interno un’inattesa anima creativa.”

E’ nata così l’idea di creare un nuovo brand per andare oltre il concetto dell’interior design, e arrivare a quello più profondo e inaspettato del design dell’interiorità. MYIN è la sintesi di questa evoluzione: il nome significa allo stesso tempo la mia interiorità e il mio interior design. “Mind the inside” è invece un vero e proprio manifesto esistenziale. Ciò che conta è saper guardare dentro, sia alle cose sia alle persone.

La Collezione

La prima Collezione del brand punta sulla madia come icona di lancio, presto arricchita da altri progetti e proposte nell’ambito dei complementi d’arredo e da inedite collaborazioni con artisti e designer, fra cui Paola Tassetti.

Tre le varianti creative già disponibili: Paradise (il nome deriva dalle sterlizie presenti nel design interno, che vengono definite anche “uccelli del paradiso”), Tropical e Banano, ispirate alla natura tropicale da cui proviene la designer italo-argentina Luciana Gomez.

Concepita come un’evoluzione della “credenza”, la madia è un complemento d’arredo molto contemporaneo e versatile, in linea con la struttura delle case moderne, open space e polifunzionali. Ed è proprio la polifunzionalità a conferire alla madia un carattere eterogeneo, ideale per qualsiasi occasione, da momenti di condivisione con gli amici, al perfetto coronamento di attimi di relax. La madia può anche rivestire una funzionalità puramente estetica, per conservare libri e altre collezioni di oggetti preziosi o carichi di valore effettivo, da mostrare a seconda dell’occasione. Anche oggetti particolari come impianti stereo o giradischi che, su richiesta, può essere appositamente attrezzata a contenere.

Elemento distintivo di Myin è proprio la personalizzazione: ogni mobile è un pezzo unico, numerato e creato in Italia. Può essere customizzato con l’aggiunta delle proprie iniziali o con leggere varianti di colore. Fino alla possibilità di farsi realizzare da Luciana un progetto grafico ad hoc, condividendo con lei la propria interiorità e gli spunti da cui trarre ispirazione. Il risultato è una creazione artistica unica ed esclusiva, su misura per il cliente.

La prima personalizzazione è stata realizzata in occasione del Festival delle Lettere 2019 e ha preso vita proprio dagli incipit delle lettere vincitrici degli ultimi 10 anni.

Un’innovativa tecnologia di stampa

Innovazione, per Myin, vuol dire anche sostenibilità. L’esclusiva tecnologia di stampa utilizzata rende infatti possibile personalizzare le creazioni del brand assicurando un’ottima resistenza e la massima praticità d’uso quotidiano, nel pieno rispetto delle qualità naturali del legno. Design per noi significa anche attenzione all’ambiente. Con la speciale tecnica di stampa a ‘polimerizzazione UV’ gli inchiostri liquidi diventano solidi, garantendone caratteristiche davvero ecologiche: non contengono solventi, non necessitano di evaporazione evitando quindi di emettere sostanze nell’aria, non richiedono temperature elevate assicurando un minor consumo energetico.