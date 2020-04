“Pepite per Tutti” online magazine che racconta indirizzi insoliti e idee curiose legate alla città di Milano, lancia la app #milanopertutti

Uscita originariamente nel 2015 per parlare della città, dei suoi quartieri e dei suoi locali, #milanopertutti è stata riadattata al momento che stiamo vivendo, per essere di supporto agli esercenti, ai negozi e locali che continuano a lavorare per farsi conoscere e fornire i loro servizi a chi resta a casa.

Ecco le sezioni che potete trovare:

Alimentari, farmacie, negozi per animali, ristoranti etc che fanno home delivery a Milano e dintorni

Negozi e brand per lo shopping online

Una selezione di podcast

Musei da visitare gratuitamente

App e siti per fitness, yoga e pilates

Ebook gratuiti

La app è gratuita per iOS e Android e priva di pubblicità all’interno perché ha come obiettivo quello di essere di supporto agli esercenti e anche a chi resta a casa.

Il link per scaricarla: