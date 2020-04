La cantautrice americana Niia – di origini italiane da parte di madre – dopo aver presentato il suo ultimo disco “II: La Bella Vita”, interamente registrato in Italia, torna ora nel suo Paese di origine anche se solo col cuore e con la mente. L’artista, profondamente toccata dalla situazione in cui l’Italia si trova oggi, vuole dare il suo contributo invitando le persone a fare la propria parte, donando ognuno quanto può e lo fa accompagnando questo pensiero con il brano “The Distance”, il cui video è stato girato a Lari, in provincia di Pisa. La tematica è quanto mai tristemente attuale: la distanza tra la gente.