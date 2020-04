Una sorpresa per i più piccoli e anche per chi ricorda le ore felici passate a ritagliare e colorare.

cinemaddosso, il progetto di Museo Nazionale del Cinema e Annamode, grazie a Disegnadi by adicorbetta propone a tutti un gioco.

cinemaddosso, la mostra dedicata ai costumi della sartoria Annamode che dagli anni cinquanta a oggi veste i film da Cinecittà a Hollywood, non solo ha portato online sul sito www.cinemaddosso.com il grande cinema a casa, con video, approfondimenti, testi e curiosità, ma ora regala al pubblico dei bambini e dei ragazzi una nuova idea per divertirsi.

L’invito è a diventare costumisti, ritagliando e colorando una sagoma femminile e una maschile. Potete iniziare con un cavaliere medievale, una cortigiana rinascimentale, una femme fatale e un elegante signore in smoking, potete poi continuare disegnando e inventando i vostri costumi ricreando il magico mondo del cinema di Annamode.

E non dimenticate: disegnare e colorare fa bene, come dimostrano sempre più ricerche scientifiche, l’effetto benefico comprende le aree cerebrali legate alle capacità motorie e ai sensi.

Scaricate qui le immagini, stampate, ritagliate, colorate, inventate e condividete!

Pubblicate sui social taggando Museo Nazionale del Cinema di Torino, Annamode Costumes e adicorbetta.

Buon divertimento!

www.cinemaddosso.com/gioco/COSTUMISTI-PER-GIOCO//