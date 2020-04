Stando a quanto si vede dai post e le stories condivisi sui social, gli italiani stanno passando la quarantena ai fornelli, sfornando manicaretti degni di chef stellati. Sono, ormai, 3 settimane che in tutto il territorio nazionale è in vigore il divieto di uscire di casa, se non per reali necessità, e internet, per molte persone, è diventata una finestra sul mondo.

SEMrush, quindi, ha deciso di analizzare le ricerche online degli utenti in Italia nei primi mesi del 2020, per vedere come stiano realmente passando il tempo, realizzando che la cucina non è l’unico passatempo in questi giorni di lontananza da amici, parenti, colleghi e hobbies.

Dallo studio emergono interessi molto variegati, che spaziano dal guardare film e serie TV su piattaforme in streaming, allenarsi in casa e usufruire della possibilità di fare visite virtuali nei più bei musei del mondo. Grande interesse anche per la possibilità di fare la spesa online, evitando le file e i rischi di contagio.

Le piattaforme di streaming

Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, a febbraio quelle che registravano i picchi di traffico più alto erano sky.it (42.616.109 accessi), raiplay.it (27.238.248) e mediasetplay.mediaset.it (18.518.767). Con l’introduzione delle restrizioni che hanno fortemente limitato la possibilità di uscire di casa, le preferenze degli utenti sono leggermente mutate. Il più alto tasso di crescita è stato registrato da Rakuten Tv (+144%), seguita da Infinity TV (+133%) e Amazon Prime Video (+120%). In controtendenza, invece, Rai 1, che perde un 15% di traffico.

Piattaforme streaming più viste a febbraio

Piattaforme streaming con il maggior tasso di crescita

rakuten tv

infinity tv

amazon prime video

chili tv

netflix

mediaset Italia

sky Italia

now tv

disney+ (non disponibile a febbraio)

rai Italia

Visite virtuali nei musei

Non solo film e serie Tv, gli utenti in Italia cercano anche l’arte. Sono moltissimi i musei che, per rendere più piacevole la quarantena dei cittadini dei paesi interessati, hanno reso disponibili online delle visite virtuali tra le proprie opere d’arte. Dalla Pinacoteca di Brera, agli Uffizi al Louvre. Sebbene molte strutture fornissero già da tempo questo servizio, è durante la quarantena che c’è stato un forte aumento di interesse, con una strepitosa crescita delle ricerche “museo virtuale” (+1.275%) e “museo online” (+327%).

Musei più cercati online

visita virtuale uffizi – 894.500 accessi

museo egizio Torino virtual tour – 837.450 accessi

pinacoteca di Brera visita virtuale – 143.500 accessi

Allenarsi a casa

A quanto pare, i nostri connazionali stanno prendendo sul serio l’invito di OMS e Ministero della Salute a praticare un po’ di movimento in casa, indispensabile per mantenersi (o ritornare) in salute. In una manciata di settimane, c’è stato un boom di ricerche come “allenamento a casa” (+1.011%), “fare esercizi a casa” (+900%) e “fare sport a casa” (+743%).

Sport a casa

esercizi da fare in casa per dimagrire – 159.650 ricerche

esercizi da fare a casa palestra – 131.400 ricerche

allenamento glutei a casa – 118.100 ricerche

programma allenamento a casa – 112.550 ricerche

yoga a casa – 105.050 ricerche

allenamento gambe a casa – 95.100 ricerche

esercizi cardio da fare a casa – 84.400 ricerche

esercizi petto a casa – 75.650 ricerche

allenamento funzionale a casa – 70.900 ricerche

esercizi pilates a casa – 61.350 ricerche