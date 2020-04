Stare a casa può essere il miglior momento per migliorarsi ed essere pronti alle sfide del futuro, l’iniziativa di due startup per supportare gli Italiani.

Quelle che ci aspettano saranno settimane nuove, diverse, e forse un po’ speciali. C’è chi le affronterà da solo e chi in compagnia. L’essere umano, specialmente quello italiano, ha per natura un forte bisogno di socialità. Alcuni di noi affronteranno questo periodo senza problemi, mentre per altri sarà un vero e proprio calvario.

Nei momenti difficili bisogna cercare di unire le forze per trovare delle soluzioni. Da qui nasce l’idea di collaborazione tra la startup italiana Healthy Virtuoso e la statunitense Udemy. Fin dall’inizio di questa crisi, i CEO delle due startup si sono interfacciati per capire come poter aiutare i cittadini: è nata così l’idea di regalare corsi di formazione gratuiti per un valore di 200 Mila Euro, che aiuteranno le persone in questo difficile momento.

Il riscontro è stato enorme da parte delle persone con oltre 100.000€ di corsi richiesti in meno di 24 ore dal lancio ufficiale, sicuramente un segnale positivo visto l’obiettivo di dare una nuova modalità di utilizzo del tempo passato a casa permettendo di investire su se stessi, sullo studio e sulla formazione per essere pronti alle sfide future che a livello lavorativo e personale avremo al termine di questa crisi.



COME FUNZIONERÀ’?

Virtuoso, che attraverso un’applicazione gratuita premia le persone che si impegnano a mantenere uno stile di vita salutare, con oltre 150.000 download provenienti da oltre 115 paesi, metterà a disposizione dentro la propria app gratuitamente coupon da utilizzare su Udemy, piattaforma per l’apprendimento e l’insegnamento online con oltre 150.000 corsi e 50 milioni di utilizzatori.

“Molte persone si trovano in una condizione nuova e sconosciuta, alcune si ritroveranno senza un lavoro per colpa di questa epidemia; abbiamo pensato di dare loro la possibilità di investire su se stessi per affrontare le nuove sfide a cui si troveranno di fronte” afferma Lorenzo Asuni Marketing Manager di Virtuoso. La Startup Italiana , vincitrice di numerosi premi nell’ultimo anno, ha deciso di farlo in primis sui propri dipendenti rifiutando ogni possibile idea di cassa integrazione ed invece mettendo a loro disposizione vouchers e soldi da investire su se stessi e la loro formazione.

“La nostra mission è sempre stata quella di migliorare la vita delle persone attraverso l’apprendimento, fornire corsi gratuiti su Virtuoso è il piccolo contributo che diamo in questo momento agli italiani” afferma Llibert Argerich, Vice President of Marketing di Udemy, il marketplace per l’apprendimento e l’insegnamento online leader a livello mondiale.

L’obiettivo delle due realtà è far capire che in questo momento anche le Startup possano dare il loro contributo, l’iniziativa vuole dare la possibilità a tutti di poter sfruttare il maggiore tempo a disposizione investendo su se stessi attraverso corsi di Marketing, Photoshop, Psicologia messi a disposizione (Qui la lista completa dei corsi gratuiti disponibili). È il momento di sfruttare questa situazione e trasformarla