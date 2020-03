Appello ai medici per l’emergenza COVID-19

foto Pixrepo

In queste settimane gli uffici di AlmaLaurea lavorano su diversi fronti, per confermare la propria mission, favorendo l’occupazione dei laureati e l’incontro fra domanda e offerta di lavoro con particolare riferimento ai settori occupazionali più direttamente coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: visita la sezione dedicata sul sito AlmaLaurea.

Il Consorzio, partecipato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con la sua banca dati gestisce, infatti, anche i dati dei laureati dei corsi del settore medico-sanitario (per l’anno 2019 si contano circa 10mila laureati nelle professioni sanitarie infermieristiche e altrettanti in medicina e chirurgia). Una banca dati importante, quella di AlmaLaurea che conta quasi 3.100.000 laureati e che oggi rappresenta 76 Atenei e circa il 90% del totale dei laureati in Italia.

“Un patrimonio di informazioni preziose – lo definisce Ivano Dionigi, presidente di AlmaLaurea e aggiunge – patrimonio che il Consorzio mette a valore per rispondere con tempestività alla domanda urgente di lavoro, centrata sulle professioni indispensabili alla risoluzione dell’epidemia”.

DI REGIONE IN REGIONE, IN AIUTO ALL’ITALIA

Per l’anno 2019 si contano circa 10mila laureati nelle professioni sanitarie infermieristiche e altrettanti in medicina e chirurgia.

AlmaLaurea, d’intesa con il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, al fine di contribuire alla tempestiva risoluzione dell’emergenza sanitaria, mette a disposizione delle Regioni che ne facciano richiesta gli elenchi dei laureati del settore medico-sanitario, definiti in relazione agli atenei di una specifica Regione o sulla base della residenza.

Al momento stiamo lavorando con le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Trentino Alto Adige – Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta.

AlmaLaurea sta monitorando e raccogliendo i bandi e gli avvisi che vengono pubblicati per il reclutamento di personale medico sanitario nelle diverse Regioni italiane.

Bandi di ricerca personale pubblicati sul territorio nazionale per l’emergenza COVID-19

LAUREATI PER IL PAESE: ALMALAUREA C’È

AlmaLaurea fa appello ai laureati per rispondere all’urgente e impellente necessità di reclutare personale medico per emergenza COVID-19 da parte di diverse Regioni.

Grazie all’impegno di chi come te ha inserito il proprio CV e ha contribuito ad arricchire la banca dati di AlmaLaurea, oggi ci è possibile mettere a disposizione un patrimonio di competenze agli Enti e delle Istituzioni che ricercano con urgenza personale per far fronte all’emergenza COVID-19.

I laureati presenti nella nostra banca dati potranno essere contattati direttamente dalle Regioni che chiederanno il nostro supporto.

COSA FARE PER COMINCIARE

• Aggiorna il CV

• Controlla regolarmente la tua casella di posta

• Monitora il nostro sito, dove periodicamente aggiorniamo la lista dei bandi e le informazioni raccolte Regione per Regione

Bandi di ricerca personale pubblicati sul territorio nazionale per l’emergenza COVID-19

ALMALAUREA PER LE IMPRESE

Il focus di AlmaLaurea srl è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato, progettando ed erogando servizi – rivolti a imprese enti e professionisti – concepiti nell’interesse primario dei laureati e in sinergie con gli Atenei e le Istituzioni pubbliche competenti. Molti dei servizi di recruiting che vengono offerti sono accessibili online, coerenti con le modalità di lavoro agile che sempre più realtà stanno oggi adottando.

Affianca gli Atenei consorziati nelle attività di job placement attraverso una piattaforma web per l’intermediazione.

Raccoglie e rende disponibili online i CV dei laureati.

CONTATTI

Per i laureati

Per le imprese

ALMALAUREA PER LE ISTITUZIONI E I MEDIA

Realizza Indagini censuarie sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo, restituendo agli Atenei aderenti, al Ministero, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) basi documentarie attendibili per favorire i processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle decisioni assunte dalle Università. Per i Media, AlmaLaurea è una fonte ufficiale di dati che fotografano il mondo dell’Istruzione, a partire dalle scuola primaria di secondo grado (AlmaDiploma) fino all’Università con riferimenti a corsi di Laurea di ogni ordine e grado. Attraverso il proprio ufficio di Statistica (SISTAN), AlmaLaurea è anche una fonte per il reperimento di numeri per la rappresentazione sullo stato dell’occupazione nel Paese, in relazione al conseguimento di diplomi e lauree.