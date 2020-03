La bellezza in tempi di coronavirus: un concorso

I Wear*Experiment torna proprio in questo periodo così difficile per diffondere un po’ di vibrazioni positive. Dopo un po’di silenzio, la bandtorna proprio in questo periodo così difficile per diffondere un po’ di

La formazione estone ha infatti indetto un contest per la creazione di un video musicale del nuovo singolo “Try Not to Unwind”, in uscita il 24 Aprile: i fan possono inviare un video orizzontale in slow motion che, insieme a tutti quelli ricevuti e selezionati, darà vita ad un vero e proprio videoclip.

Il tema? La bellezza durante la crisi.

Anche nei periodi di sofferenza, infatti, siamo in grado di cogliere la bellezza, per ritrovare un nostro equilibrio. Il bello può essere ovunque, anche nelle piccole cose di ogni giorno che spesso non vediamo.

Un modo questo per creare un po’di luce in questo buio che tutto il mondo sta vivendo e per ricambiare il supporto che la band, nel corso degli anni, ha ricevuto sia virtualmente che durante i propri live in giro per il mondo.

Chiunque voglia partecipare non deve far altro che inviare alla mail iwearexperiment@gmail.com un videoclip orizzontale in slow motion che sia lungo dai 6 ai 60 secondi, entro il 10 Aprile.