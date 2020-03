Progetto MotivAzione: appuntamenti online

A seguito dell’emergenza Coronavirus, la Fondazione CRC ha annullato l’incontro con Andrea Zorzi, che si sarebbe dovuto tenere oggi, 20 marzo, al Cinema Monviso di Cuneo, e rimanda all’autunno del 2020 la programmazione dell’intero ciclo di lezioni/incontri del progetto MotivAzione.

In attesa della nuova programmazione, la Fondazione CRC propone nelle prossime settimane vari appuntamenti online sul profilo instagram @fondazionecrc con i relatori coinvolti nel progetto:



– 26 marzo, ore 17.30: incontro in diretta con Marco Aime

– 3 aprile, ore 17.30: incontro in diretta con Stefano Bartezzaghi

– 10 aprile, ore 17.30: incontro in diretta con Taxi 1729

– 17 aprile, ore 17.30: intervento video di Gian Antonio Stella

– 24 aprile, ore 17.30: intervento video di Andrea Zorzi

Per tutti i dettagli e per conoscere la data dell’ultimo appuntamento, rimanete connessi con i profili social di Fondazione CRC.

Gli appuntamenti, aperti a tutti gli interessati e rivolti in particolare agli insegnanti, agli studenti e ai giovani, affronteranno temi come multiculturalità, futuro della scuola e talenti.

“In questo periodo in cui tutti siamo chiamati a rimanere a casa e a limitare al minimo le occasioni di incontro, la Fondazione CRC propone con il progetto MotivAzione questi appuntamenti online con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo con il mondo della scuola, comprendere meglio il momento che stiamo attraversando e prepararci a ripartire tutti insieme, appena sarà possibile” dichiara Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC.