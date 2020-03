Iorestoacasa e cucino

“Ci teniamo” fa sapere il network delle Cesarine “a far sentire agli amici in Italia e in tutto il mondo, la voce italiana: continuiamo ad esserci e a invitarvi nelle nostre cucine. Per ora in modo virtuale e – speriamo – presto, nelle nostre case, lungo tutta la penisola”.

Nella sezione corsi online del sito cesarine.com è possibile prendere visione di tutti i corsi in programma e prenotare la propria lezione online, gratuita. Tutti i corsi saranno disponibili sia in italiano che in inglese.

Gli unici dati richiesti sono il proprio numero di telefono o un indirizzo mail. Una volta avvenuta la prenotazione, sullo schermo apparirà il link da usare per partecipare al live il giorno del corso scelto.

Ciascun live sarà della durata di un’ora circa per dare modo alla Cesarina, dopo aver realizzato la ricetta, di rispondere alle domande poste dai partecipanti via chat durante la lezione virtuale. Le ricette selezionate sono semplici, alla portata di adulti e bambini, per permettere a chiunque voglia iscriversi di replicarla senza aver bisogno di conoscenze pregresse.

Per rendere il cibo ancora una volta, una risorsa preziosa e un momento di gioia, serenità condivisione per tutta la famiglia.