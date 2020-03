L’arte è più forte del Coronavirus

In tempo di Coronavirus l’arte non si ferma e trova un nuovo modo di esprimersi, in questi giorni più che mai, attraverso i social. E’ il caso di “un artista al giorno” la campagna facebook lanciata dallo spazio MICRO Arti Visive di Roma, iniziativa virtuale dedicata agli artisti attraverso la pubblicazione sulla pagina facebook di un’opera d’arte al giorno. Fino a sabato 4 aprile, ogni giorno, dal lunedi al sabato, verrà pubblicata un’opera d’arte prima su Facebook, e poi rilanciata sugli altri canali social Instagram e Twitter.

“Micro non si ferma” è il concetto (e l’hashtag) che invita tutti gli artisti a inviare le proprie opere, per continuare a portare l’arte nelle case, sperimentando una nuova via di comunicazione. Un viaggio virtuale nel bello, una “storia collettiva” a più voci dove i social saranno utilizzati come una sorta di galleria d’arte: un gioco, un’occasione per sentirsi più vicini ma soprattutto per non fermarsi, per continuare seppur virtualmente, il lavoro di promozione artistica della galleria.

“L’arte ci ha sempre salvato e ora più che mai non può fermarsi” spiega Paola Valori titolare dello spazio Micro, figlia del grande architetto Michele Valori e nipote della indimenticata coppia Bice Valori e Paolo Panelli: “Con questa iniziativa continuiamo a fare parte di una collettività, conclude – “attraverso opere che viaggiano in rete con un semplice click, è un viaggio virtuale nella contemporaneità che mi piacerebbe un giorno possa dar vita a una grande mostra collettiva, dove gli artisti possano finalmente incontrarsi e scambiarsi idee e visioni. Aspettando la rinascita!” .

Molti gli artisti di spessore che hanno finora aderito, dal designer Maurizio Prenna all’artista tridimensionale Laura de Lorenzo, dal pittore e regista Uccio Biondi alla figlia d’arte Cristiana Pedersoli, talentuosa figlia del popolare Bud Spencer. Altri ancora del calibro di Mariano Filippetta, il giornalista e scrittore Aldo Forbice in una inedita versione artistica, la pittrice e autrice di versi Erika Capobianco, e tra i più giovani lo street artist Leonardo Zappalà, per citarne solo alcuni.

Da tutti gli smartphone, pc o tablet sarà possibile ammirare ogni giorno un’opera contemporanea diversa, in attesa di tornare presto a guardarle dal vivo.

Gli artisti potranno presentare un’opera di nuova realizzazione o già realizzata all’indirizzo i nfo@microartivisive.it

In vista delle ulteriori restrizioni del governo l’iniziativa sarà prorogata oltre il 4 aprile.