Milano, MudecDelivery: l’arte a casa di tutti

L’arte e la cultura non si fermano mai e soprattutto in questo momento così delicato, in cui viene chiesto a tutti noi lo sforzo di rimanere a casa il più possibile facendo molte rinunce, soprattutto di carattere sociale, il mondo dei beni culturali si è mobilitato con tantissime iniziative che ogni giorno stanno aiutando gli italiani a sentirsi meno soli in casa.

Anche il Mudec, come tutti i musei d’Italia, ha dovuto chiudere momentaneamente al pubblico la sua Collezione Permanente e le sue mostre, in attesa di una nuova ordinanza da parte del Governo che possa finalmente farci ritornare alla normalità.

Nel frattempo però il Museo delle Culture di Milano non si ferma, ed entra nelle case delle persone, per far loro compagnia.

Ogni giorno il Mudec sta regalando attraverso i suoi canal social Facebook, Instagram e Twitter tantissimi contenuti speciali.

Attraverso clip video, card animate, post divertenti, videointerviste e anteprime raccontiamo i segreti della Collezione Permanente, i profili dei più grandi artisti ospitati nelle nostre mostre e le storie più emozionanti che hanno caratterizzato la vita del museo, le prossime mostre che il Mudec riserverà ai suoi visitatori e dedicheremo in settimana uno spazio Kids (vietato agli adulti!) in cui i più piccoli potranno cimentarsi in giochi e attività artistiche; vi suggeriremo ricette gourmet dal mondo con lo Chef Enrico Bartolini e molto altro ancora!

Ecco i nostri appuntamenti e gli hashtag da seguire:

– # I segreti della Collezione Permanente: clip video in cui raccontiamo alcune delle opere della nostra collezione.

– # Vietato agli adulti!: attività didattiche on line dedicate al pubblico dei più piccoli

– # Pillole dal futuro: tutte le anticipazioni dedicate alle nostre prossime mostre: Io Sono, Robot. The Human Project e Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà.

– # Ricette d’artista: video dello chef Bartolini.

– # Profili d’artista: le dieci cose da sapere su alcuni dei grandi artisti che abbiamo ospitato al Mudec: da Basquiat a Frida, da Lichtenstein a Mirò.

Seguiteci!

La cultura rende liberi.

#iorestoacasa… con il Mudec.