Per Zeta Service il 2020 è l’anno del coraggio

È il coraggio il valore che caratterizzerà le attività interne dedicate ai collaboratori di Zeta Service nell’anno 2020, un punto di riferimento dal quale tutti i collaboratori si lasceranno ispirare.

Ogni anno, l’azienda, più volte premiata Best Workplace e unica in Italia ad avere una divisione interna Felicità e Valori, sceglie un tema che sarà il segno distintivo per i successivi 12 mesi.

Zeta Service ha scelto il coraggio in tempi non sospetti e oggi il percorso che ha pensato si rivela inaspettatamente ciò di cui tutti hanno bisogno in questo momento: essere coraggiosi, che vuol dire anche avere cuore.

“Vogliamo parlare non del coraggio identificato con l’adrenalina in corpo e con la sfida eccezionale – ha detto Silvia Bolzoni, President & CEO – ma del coraggio quotidiano, quello che serve per affrontare la vita, per realizzare i sogni, per gestire gli imprevisti e le difficoltà che ci troviamo davanti, come sta accadendo in questi giorni. Vogliamo riflettere, insieme ai nostri collaboratori, su come sia importante osservare gli ostacoli da angolazioni diverse per trovare il modo di crescere e migliorare proprio grazie a ciò che non ci aspettiamo e ci spaventa”.

Per raccontare il concetto di coraggio che ispira Zeta Service, l’azienda ha realizzato questo video, partendo dalle risposte date dai figli dei dipendenti alla domanda “Cos’è il coraggio?”, un video che ha emozionato grazie alla semplicità e alla magia delle risposte dei bimbi. (Il video ha già numerose visualizzazioni e condivisioni sui social)

In principio, l’anno del coraggio doveva essere annunciato con un grande evento, che doveva tenersi nel mese di marzo, al quale sarebbe succeduta una serie di appuntamenti sul tema. Per ovvie ragioni, in ottemperanza ai Decreti contro il coronavirus, l’azienda ha dato appuntamento online a tutti i collaboratori che insieme, seppur a distanza, hanno condiviso questo importante momento di rivelazione.

Di seguito i temi che saranno affrontati da Zeta Service per l’anno del coraggio:

IL CORAGGIO DI AVERE PAURA

IL CORAGGIO DI EDUCARE Mamme e papà in azienda: vivere il lavoro senza sensi di colpa | MAGGIO

IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI

IL CORAGGIO DI AMARE

IL CORAGGIO DI EDUCARE Emozioni in famiglia: spunti per un’efficace educazione emotiva | OTTOBRE

IL CORAGGIO DELLE RAGAZZE