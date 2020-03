Le eccellenze tricolori da cui si può ripartire

Con l’entrata in vigore del DPCM dell’11 marzo 2020, è stata imposta la chiusura di negozi, centri estetici, bar, ristoranti e di tutti quegli esercizi commerciali che non vendono beni di prima necessità o di pubblica utilità. Per l’Italia questo si traduce in uno stop forzato senza precedenti, che potrebbe avere serie ripercussioni sull’intera economia nazionale.

Un intervento che si è reso necessario per combattere la diffusione del coronavirus, con la speranza di tornare quanto prima alla normalità. In attesa di quel momento, SEMrush ha analizzato le ricerche online effettuate nell’ultimo anno dagli utenti di tutto il mondo, individuando per alcuni dei principali settori del made in Italy, quali fossero i brand che suscitano maggiore interesse, in Italia e nel resto del mondo.

“La scelta di realizzare questo studio – spiega Fernando Angulo, Capo della Comunicazione di SEMrush – è stata dettata dal desiderio di contribuire in qualche modo a superare questa situazione. Quando l’emergenza sarà terminata, e tutte le aziende e i negozi italiani potranno ricominciare a lavorare a pieno ritmo, cercando di ritrovare la normalità perduta, vogliamo che possano contare anche su una conoscenza più approfondita delle preferenze del pubblico. Del resto, la conoscenza è sempre lo strumento principale cui far riferimento per superare i momenti difficili”.

TOP 5 GENERALE

ITALIA

Gucci – 499.308 ricerche mensili in media

Ferrari – 296.462 ricerche mensili in media

Benetton – 259.077 ricerche mensili in media

Fiat – 245.615 ricerche mensili in media

Alfa Romeo – 190.615 ricerche mensili in media

MONDO

Gucci – 7.398.462 ricerche mensili in media

Lamborghini – 4.396.154 ricerche mensili in media

Ferrari – 2.641.538 ricerche mensili in media

Versace – 2.432.308 ricerche mensili in media

Fiat – 2.019.231 ricerche mensili in media

Prendendo in esame i primi 5 marchi che hanno ottenuto un riscontro maggiore, notiamo che questi fanno parte di due dei settori in cui il made in Italy eccelle in particolar modo: la moda, con Gucci e Benetton, e le automobili, con Ferrari, sogno intramontabile per moltissime persone in tutto il mondo, ma anche Fiat e Alfa Romeo. Estendendo lo sguardo al resto del mondo, notiamo che la situazione non cambia poi molto. Sono sempre il settore della moda e dell’automobilismo a fare la differenza, ma i brand non sono tutti gli stessi. Gucci (sempre al primo posto), Ferrari e Fiat sono presenti anche qui, insieme a Lamborghini e Versace.

MODA

ITALIA

Gucci – 499.308 ricerche mensili in media

Benetton – 259.077 ricerche mensili in media

Versace – 153.462 ricerche mensili in media

Geox – 125.846 ricerche mensili in media

Hogan – 119.615 ricerche mensili in media

Moncler – 116.000 ricerche mensili in media

Max Mara – 106.538 ricerche mensili in media

Prada – 98.038 ricerche mensili in media

Fendi – 91.654 ricerche mensili in media

Valentino – 91.192 ricerche mensili in media

MONDO

Gucci – 7.398.462 ricerche mensili in media

Versace – 2.432.308 ricerche mensili in media

Moncler – 1.276.538 ricerche mensili in media

Prada – 1.267.692 ricerche mensili in media

Fendi – 1.207.692 ricerche mensili in media

Diesel – 1.195.385 ricerche mensili in media

Valentino – 1.092.538 ricerche mensili in media

Benetton – 1.032.385 ricerche mensili in media

Dolce & Gabbana – 884.923 ricerche mensili in media

Armani – 781.000 ricerche mensili in media

ALIMENTI E BEVANDE

ITALIA

Nutella – 57.785 ricerche mensili in media

Franciacorta – 54.777 ricerche mensili in media

Ferrero – 53.038 ricerche mensili in media

Motta – 39.423 ricerche mensili in media

Mulino Bianco – 39192 ricerche mensili in media

Lavazza – 31.077 ricerche mensili in media

Campari – 30.400 ricerche mensili in media

Gorgonzola – 28.762 ricerche mensili in media

Barolo – 27.354 ricerche mensili in media

Baci Perugina – 24.962 ricerche mensili in media

MONDO

Nutella – 778.923 ricerche mensili in media

Mozzarella – 426.154 ricerche mensili in media

Gorgonzola – 317.385 ricerche mensili in media

Campari – 314.077 ricerche mensili in media

Ferrero – 233.308 ricerche mensili in media

Grana Padano – 181.615 ricerche mensili in media

Lavazza – 169.154 ricerche mensili in media

Chianti – 140.000 ricerche mensili in media

Parmigiano Reggiano – 114.269 ricerche mensili in media

Moka – 99.731 ricerche mensili in media

AUTOMOBILI

ITALIA

Ferrari – 296.462 ricerche mensili in media

Fiat – 245.615 ricerche mensili in media

Alfa Romeo – 190.615 ricerche mensili in media

Lamborghini – 164.923 ricerche mensili in media

Ducati – 114.654 ricerche mensili in media

Maserati – 92.462 ricerche mensili in media

Vespa – 65.354 ricerche mensili in media

Piaggio – 56.738 ricerche mensili in media

Aprilia – 45.592 ricerche mensili in media

Pagani – 34.577 ricerche mensili in media

MONDO

Lamborghini – 4.396.154 ricerche mensili in media

Ferrari – 2.641.538 ricerche mensili in media

Fiat – 2.019.231 ricerche mensili in media

Maserati – 1.738.462 ricerche mensili in media

Alfa Romeo – 1.525.385 ricerche mensili in media

Ducati – 1.043.769 ricerche mensili in media

Vespa – 812.385 ricerche mensili in media

Aprilia – 352.538 ricerche mensili in media

Pagani – 334.923 ricerche mensili in media

Piaggio – 261.000 ricerche mensili in media