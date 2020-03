Combatti il Coronavirus e NON andare in moto

Sul sito e sui social la redazione di Moto.it e Nico Cereghini esortano tutti i motociclisti a NON andare in moto per svago e divertimento fino a che non sarà passata l’emergenza COVID-19.

Quella dei motociclisti è, infatti, una delle categorie più esposta a rischi sulle strade e anche una semplice scivolata che renda necessario un trasferimento in ospedale finirebbe per aggravare la già critica condizione di molte strutture, mettendo in ulteriore pericolo sia se stessi che gli altri.

Ricordiamo che la moto può essere usata solo da chi non ne può fare a meno per effettuare gli spostamenti di lavoro.