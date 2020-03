Coronavirus, Ferrarelle ha donato 200.000€ agli ospedali

Una scelta immediata ed efficace per rispondere alle necessità del momento. Si può riassumere in poche parole la decisione presa dal Gruppo italiano Ferrarelle Spa, che ha devoluto ieri 200.000 € alle strutture ospedaliere che risiedono nei territori della loro produzione. Una ripartizione equa tra le due realtà che ne beneficeranno: l’ospedale Cotugno di Napoli e la raccolta fondi #aiutiAMOBrescia per gli Spedali di Brescia

Un gesto semplice e immediato che testimonia l’impegno concreto di Ferrarelle, che da sempre entra nelle case degli italiani con i suoi prodotti arricchendo ogni nostra goccia d’acqua di responsabilità sociale. Un impegno che si traduce in attenzione verso il nostro territorio, verso le persone, verso l’innovazione e il futuro.