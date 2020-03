Consulenza gratuita per le aziende per aiutarle a vendere online

In questi giorni difficili, l’e-commerce può aiutare le persone e le imprese in difficoltà delle cosiddette “zone rosse”, garantendo un servizio utile e in alcuni casi primario alla comunità. XChannel offre a tutte le aziende delle zone rosse una consulenza gratuita per aiutarle a vendere online.

Come può aiutare l’e-commerce? Le fasce più deboli ed esposte della nostra comunità possono usare il proprio eShop oppure Amazon per continuare ad acquistare prodotti e beni di prima necessità, facendolo direttamente da casa e quindi non esponendosi a rischi di contagio.

D’altra parte, grazie al commercio online le aziende possono continuare a mantenere un rapporto diretto con i propri consumatori, cercando di minimizzare i rischi della situazione complessa che stanno vivendo, diversificando i propri canali di vendita e riducendo l’impatto che queste settimane avranno sia sul proprio business che inevitabilmente sulle persone che in queste aziende lavorano e sulle loro famiglie.

XChannel è nata nel 2014 a Milano, la città che ha creato i presupposti e le opportunità per la sua crescita e che ne ha forgiato il carattere. Il lavoro che XChannel fa per le proprie aziende clienti è stato scelto da Amazon stessa come casa study, tradotto in tutte le lingue e pubblicato in tutta Europa. Con umiltà ma anche con la consapevolezza di saper guidare al meglio le aziende in questo campo, XChannel ha pensato di offrire un servizio gratuito alle imprese che ne hanno più bisogno.

Per le richieste è stato attivato un indirizzo ad hoc: zona_rossa@xchannel-consulting.com

“Siamo nati e cresciuti qui, a Milano. La città oggi è in difficoltà, così come lo sono tante altre provincie in Italia” – dichiara Federico Corradini, CEO di XChannel – “Per noi è venuto il momento di ridare alla comunità quello che la comunità ha dato a noi in termini di opportunità e tradizione imprenditoriale”.