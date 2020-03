Milano, in Triennale seminario in streaming con esperti

Siamo destinati all’estinzione? Quale futuro ci aspetta domani? Come possiamo riprogettare il nostro modo di abitare il mondo?

In Triennale, a Milano, un gruppo di esperti di discipline diverse (dall’astrofisica alla filosofia, dalla robotica all’arte visiva, dalla geopolitica alla etologia) ha risposto a queste domande suggerendo al contempo un tema per la prossima Esposizione Internazionale di Triennale Milano.

Il seminario, trasmesso in live streaming sui canali di Triennale YouTube e Facebook ha visto la partecipazione nella sessione a porte chiuse di:

Giovanni Agosti, Storico dell’Arte, Università Statale di Milano; Paola Antonelli, Senior Curator Architecture and Design, MoMA; Alessandro Aresu, analista geopolitico e accademico; Mariasole Bianco, biologa marina, Presidente di Worldrise; Leonardo Caffo, filosofo; Ilaria Capua, virologa, University of Florida;

Adolfo Ceretti, criminologo, Università di Milano Bicocca; Carolyn Christov-Bakargiev, direttore Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea; Roberto Cingolani, fisico e accademico, Leonardo Company; Emanuele Coccia, filosofo, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi; Davide Giannella, curatore indipendente; Donato Antonio Grasso, etologo, Università di Parma;

Riccardo Haupt, Education Policy Specialist; Francesca Lavazza, Senior Vice President, Lavazza; Riccardo Luna, giornalista, “la Repubblica”; Mauro Magatti, sociologo, Università Cattolica di Milano; Panos Mantziaras, architetto, Direttore Fondation Braillard; Annalisa Messa, Senior Vice President – ENI; Bertram Niessen, Fondazione CheFare; Paola Nicolin, curatrice; Maria Chiara Pastore, architetto, Politecnico di Milano; Federico Parolotto, MIC Mobility in Chain; Nadia Pinardi, oceanografa, Università di Bologna; Francesco Pomati, limnologo e microbiologo, Eawag; Gianluigi Ricuperati, scrittore; Monica Spada, Senior Vice President, Eni; Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, ESA.

Interventi in streaming di:

Leonardo Caffo, filosofo; Ilaria Capua, virologa, University of Florida; Emanuele Coccia, filosofo; Davide Giannella, curatore indipendente; Donato Antonio Grasso, etologo, Università di Parma; Panos Mantziaras, architetto, Direttore Fondation Braillard; Paola Nicolin, curatrice; Nadia Pinardi, oceanografa, Università di Bologna; Maria Chiara Pastore, architetto, Politecnico di Milano; Gianluigi Ricuperati, scrittore; Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, ESA.

Il seminario, con il coordinamento di Laura Agnesi, Laura Maeran e Marco Sammicheli, è il primo di tre eventi propedeutici alla definizione del tema e del curatore della XXIII Esposizione internazionale di Triennale Milano, che si svolgerà nel 2022. Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e il comitato scientifico dell’istituzione – Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, Joseph Grima – hanno invitato curatori, intellettuali, ricercatori di vari ambiti disciplinari sia a presentare il loro programma di ricerca e la loro metodologia di lavoro sia a suggerire spunti per orientare il tema della prossima XXIII Esposizione Internazionale, che dovrebbe mantenere una continuità critica con l’approccio propositivo che ha contraddistinto Broken Nature, XXII Esposizione Internazionale, curata da Paola Antonelli e dedicata alle forme di “ricostituzione” di una natura letta come spezzata, manipolata, trasfigurata dall’Antropocene. La volontà è quella di rendere il processo di individuazione del prossimo tema della Triennale partecipato e condiviso.