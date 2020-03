Perù, la prima Expo riunirà più di 10.000 partecipanti

Lanciato Expo Perù Turismo 2020, che si terrà dal 22 al 25 maggio presso il Centro Congressi di Lima.

L’esposizione, che dovrebbe attirare più di 10.000 mila visitatori, si terrà per la prima volta nella capitale, Lima, e ospiterà tre importanti eventi rivolti a diversi attori del settore turistico: Peru Travel Mart, Feria Turismo Perú e Turismo Mundo.

TRE EVENTI, UNA SOLA EXPO

Il Presidente Esecutivo di PROMPERÙ, Luis Torres Paz, ha dichiarato che il lancio di Expo Perù Turismo 2020 non sarebbe stato possibile senza il lavoro congiunto di MINCETUR, CANATUR e PROMPERÙ. Inoltre, ha affermato che grazie a questa sinergia, sono previsti impegni commerciali fino a 30 milioni di dollari. “L’Expo sarà un’esperienza che arricchirà l’intero settore turistico, soprattutto perché saranno presenti 500 espositori, tra imprenditori nazionali e internazionali. Inoltre, si prevede la partecipazione di oltre 2.000 professionisti del settore turistico e affini”, ha aggiunto Torres.

D’altra parte, il Presidente di CANATUR, Carlos Canales Anchorena, ha ricordato che il Perù Travel Mart (PTM 2020) è un’opportunità per grossisti e tour operator internazionali di avere uno spazio unico per entrare in contatto direttamente con un gruppo selezionato di espositori. “PTM è la tavola rotonda che promuove il Paese e le sue mete di maggior successo in America Latina “, ha dichiarato. Canales ha aggiunto che attraverso l’assegnazione di 8.000 appuntamenti prefissati e brevi incontri tra i partecipanti (Speed Networking), sarà possibile individuare nuove opportunità di business, aumentare la rete di acquirenti e sostenere il settore. Per quanto riguarda lo spazio della Expo Perù Turismo 2020, ha affermato che sarà la piattaforma ideale per la commercializzazione di pacchetti turistici, alloggi, biglietti aerei e terrestri, a tariffe promozionali per il grande pubblico. “I partecipanti avranno accesso a sconti fino al 50% per l’acquisto di pacchetti turistici in qualsiasi periodo dell’anno, incoraggiando così il turismo interno. Sarà anche uno spazio per le agenzie di viaggio regionali per generare legami commerciali e contatti futuri”, ha aggiunto.

D’altra parte, Turismo Mundo potrà contare sulla partecipazione dell’offerta turistica straniera e sulla partecipazione di 25 ambasciate i cui rappresentanti promuoveranno le loro destinazioni.

È importante sottolineare che gli espositori di Turismo Perú potranno commercializzare le loro offerte turistiche attraverso tariffe promozionali rivolte al pubblico finale, motivo per cui è previsto un grande afflusso di potenziali acquirenti.

IL DATO

Expo Perù Turismo 2020 offrirà seminari di formazione e promozione dei prodotti turistici del Perù, come quelli culturali, gastronomici, esperienziali, avventurosi, ecoturismo, viaggi incentive, crociere fluviali e lacustri e molto altro.

PROMPERÚ – La Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo l’organismo ufficiale specializzato in promozione turistica e marketing, collegato al Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù.