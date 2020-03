COVID-19, riparte Macerata Jazz

Dopo lo stop causato dalla nuova ordinanza regionale relativa alle misure in materia di contenimento e gestione del COVID-19, domenica 1 marzo riparte Macerata Jazz, kermesse fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato alla Cultura e con la direzione artistica di Musicamdo.

Per l’ultimo appuntamento della rassegna Jazz Club agli Antichi Forni di Piaggia della Torre, infatti, a partire dalle 16 sarà visitabile la mostra fotografica collettiva a cura dei fotografi marchigiani Viviana Falcioni, Andrea Feliziani, Carlo Pieroni, Luciano Serafini e Marco Tamburrini, tutta dedicata al grande jazz.

Alle 18 invece sarà la volta della Musicamdo Jazz Orchestra, la big band di Musicamdo di 22 musicisti accomunati dalla passione per il jazz e dall’amore per il territorio in cui vivono.