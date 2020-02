Ascoltare musica migliora le prestazioni fisiche

Ascoltare una musica allegra mentre si fa esercizio fisico potrebbe migliorare le prestazioni fisiche, secondo un nuovo piccolo nuovo studio apparso su Frontiers of Psychology.

Quando le donne che partecipavano al nuovo studio si allenavano sentendo canzoni pop, facendo attività come camminare svelti, correre o andare in bicicletta, questo comportava una frequenza cardiaca più alta e uno sforzo percepito più basso rispetto al non ascoltare musica.

Lo studio, tuttavia, è piuttosto piccolo ed ha riguardato solo 19 donne fisicamente in forma. Tuttavia, i risultati si uniscono a un crescente corpus di ricerche che hanno studiato l’impatto della musica sulle prestazioni fisiche.

Alcune ricerche suggeriscono che la musica riduce lo sforzo percepito, aumenta il divertimento e migliora le prestazioni, ritardando la fatica o aumentando la capacità lavorativa.

Quando si ascoltano canzoni allegre, l’esercizio sembra richiedere meno sforzi, hanno spiegato gli autori.

Lo studio ora dovrà essere integrato da ricerche che comprendano partecipanti maschili, individui non addestrati e quelli più anziani.