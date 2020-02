Acqua Frizzante e cioccolato: l’inaspettato abbinamento per San Valentino

Il cioccolato, si sa,è l’alimento afrodisiaco per eccellenza, ricco di antiossidanti e di caffeina, due sostanze che possono aumentare il flusso sanguigno e incentivare la libido. Possiamo infatti definirlo agevolmente una sorta di placebo, come sostiene la ricerca condotta dal Neuropsicologo britannico David Lewis, poiché tutti questi elementi permettono l’abbassamento dello stress rendendoci molto più propensi ad incontri d’amore. La cosa che forse è meno nota – lo svela Sodastream, leader nel mondo per la preparazione domestica di acqua frizzante – è che per gustare e apprezzare al meglio il cioccolato gli chef consigliano di accompagnarlo all’acqua frizzante.

L’acqua a seconda del livello di gasatura ben si abbina ai differenti tipi di cioccolato. Del resto anche all’ultima edizione di Eurochocolate, fra le più importanti manifestazioni legate al mondo della cioccolateria, è stata sperimentata la degustazione di cioccolati in abbinamento ad acque con diverse intensità di gasatura, perfette per esaltarne il gusto! Quelli fondenti e dal gusto più pastoso vanno abbinati ad acqua con gasatura leggera mentre il cioccolato al latte e gianduia possono essere gustati con acqua più vivace.

Inoltre l’acqua frizzante è ottima nella preparazione di dolci a base di cioccolato perché li rende più soffici. Qui in fondo proponiamo la ricetta della “Torta Soffice frizzante al cioccolato”.

E per chi vuole sorprendere il/la partner con un dolce fatto in casa, la ricetta della “Torta Soffice frizzante al cioccolato”:

325 g di farina per dolci

150 g di zucchero semolato

25 g di cacao amaro

5 uova medie

125 ml di acqua frizzante

125 ml di olio di semi di arachidi

8 g di lievito per dolci

un pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Separare tuorli da albumi. Montare a neve gli albumi aggiungendo un pizzico di sale. Sbattere quindi i tuorli aggiungendo dello zucchero semolato durante l’operazione per poi completare l’impasto con acqua frizzante (gasata a piacimento con il gasatore Sodastream), olio disemi d’arachidi e cacao amaro. A questo punto andrà unita la farina per dolci e il lievito. Mescolare bene fino ad eliminare tutti i grumi. Aggiungere gli albumi montati. Imburrare uno stampo a ciambella di 25 cm e versarci l’impasto ottenuto.

Cottura: forno a 180° per circa 40 minuti.