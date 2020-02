Località romantiche per San Valentino

San Valentino si avvicina, perché non festeggiarlo in modo diverso dal solito? Magari con un viaggio di 3 o 4 giorni in una località veramente romantica. Quest’anno il 14 febbraio cade di venerdì: un’occasione perfetta per partire e magari prendersi anche il lunedì successivo di ferie. Magari evitando i soliti hotel e i loro rigidi orari. L’ultima moda è il glamping che consente di scegliere tra esclusive case sull’albero, pod in legno raffinatissimi e tende enormi arredate elegantemente come quella spettacolare dove il miliardario Jack Qwant, interpretato da un affascinante Patrick Dempsey, ospita per una notte indimenticabile Renée Zellweger nel film Bridget Jones’s Baby.

Il glamping vi consentirà di trascorrere il weekend di San Valentino in totale tranquillità, circondati da paesaggi incantevoli, dove potrete ammirare cieli stellati e cime innevate senza rinunciare al confort. Abbiamo scovato su Pitchup.com, la piattaforma di instant booking che dispone di 4200 strutture in 65 Paesi, 6 mete raffinate per un soggiorno a due che sarà senza alcun dubbio speciale.

Burton upon Trent, Inghilterra

Nella bellissima Inghilterra centrale, e precisamente nello Staffordshire, non lontano da Nottingham, troviamo un glamping di lusso chiamato Peake’s Retreats. Immerso nella meravigliosa campagna inglese, è il posto perfetto per un romantico soggiorno a due. Passeggiate nella natura durante il giorno, barbecue sotto le stelle la sera e ospitalità in lussuose yurte immerse in giardini fioriti dove troverete anche le lenzuola e l’idromassaggio. Silenzio e spazi verdi assicurati.

Aberfeldy, Scozia

Nelle famose Highlands, in cima a una collina che si affaccia sul Loch Tay e su alcuni dei paesaggi più maestosi di tutta la Scozia, il posto più romantico in cui soggiornare è sicuramente il Loch Tay Highland Lodges. Alloggi di lusso, dotati di ogni confort, sono a disposizione degli ospiti insieme a un ristorante sull’acqua. Si può scegliere tra lussuosi wigwam in legno e cupole geodetiche. Tante le attività tra cui trekking, pesca, gite in barca, escursioni a Edimburgo.

Wieringerwerf, Olanda

A nord di Amsterdam e vicino alla costa, tra sconfinati campi di tulipani, ecco una meta perfetta per un weekend di coppia: il Camping Land Uit Zee è adatto sia a chi ama la campagna sia a chi preferisce il mare. Tanti i sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta per ammirare lo splendido paesaggio, che comprende anche un castello fatato proprio come quelli che si trovano nelle fiabe, meta romantica per eccellenza. Potrete soggiornare a vostra scelta nel bungalow U2 Bus (proprio come il tour bus della famosa rockband irlandese), oppure nel bungalow Airplane 3 costruito su un pezzo di aereo, nella casa mobile Train 3 ospitata nel vagone di un treno oppure nel Bungalow Tram (l’interno di un autentico tram trasformato in abitazione).

Saint-German-des-Essourts, Francia

Nell’alta Normandia, a breve distanza da Rouen, troviamo Les Cabanes de Fontaine-Châtel, un glamping immerso in un bosco di 27 ettari. Le eleganti case sull’albero sono provviste di ogni comodità, tra cui bagno privato e grandi terrazze dalle quali è possibile scorgere gli animali che abitano la zona, come cervi, scoiattoli, cinghiali e fagiani. La colazione è inclusa e vi verrà recapitata ogni mattina in un raffinato cestino; di sera, se non volete spostarvi, potete prenotare la cena con un po’ di anticipo presso la struttura.

Hammarstrand, Svezia

Sulla riva del lago Indälsläven, a cinque minuti dal comprensorio sciistico di Kullstabacken, si trova l’Hammarstrands Camping, dotato di ristorante e piscina riscaldata. Pasticcini e caffè a merenda sono assicurati tutti i pomeriggi, dopo le lunghe sciate sui monti innevati. Potrete soggiornare in raffinati cottage in legno oppure, se proprio volete esagerare, c’è anche il lussuoso Chalet Villa Stuga. Da ottobre a fine marzo in Svezia è possibile ammirare la suggestiva aurora boreale. Cosa c’è di più romantico?

Slovenska Bristrica, Slovenia

Situato ai piedi di una imponente montagna, nella regione di Podravje, il Panorama Glamping Visole offre viste spettacolari di colline, cime innevate (dove è possibile sciare), gole e laghi alpini. Nelle vicinanze ci sono parecchie sorgenti termali. Potrete pernottare in spaziosi e accoglienti pod dalle linee futuristiche: le loro ampie vetrate vi consentiranno di addormentarvi osservando milioni di stelle luminose. Un’esperienza indimenticabile! Ogni mattina la colazione, preparata pochi minuti prima con prodotti organici a chilometro zero, vi verrà consegnata in un elegante cestino.