Blocco del traffico, i monopattini elettrici sono una soluzione

Come muoversi dunque liberamente in città, rispettando le regole? Ci sono modalità di trasporto smart che non solo aiutano a ridurre lo smog, ma conferiscono anche una nuova libertà agli spostamenti quotidiani, senza più doversi preoccupare di traffico e stress.

Con Mi Electric Scooter Pro di Xiaomi, ad esempio, non ci si ferma mai!

Il mezzo è dotato di tutti i requisiti necessari per poter circolare: una luce anteriore e una posteriore, un campanello e un regolatore di velocità, oltre ad essere marcato Ce. Con una autonomia di 45 Km, lo scooter è equipaggiato di display LED integrato multifunzione che permette non solo di visualizzare in tempo reale la velocità corrente, ma prevede di poter selezionate 3 modalità di viaggio differenti, tra cui la Eco, consentendo quindi un notevole risparmio energetico.

Inoltre, associando Mi Electric Scooter Pro al proprio smartphone tramite Bluetooth, è possibile utilizzare il telefono come sistema di Cruise control, ricevendo informazioni sul tragitto e monitorando la corsa, offrendo così un controllo ulteriore per il rispetto del codice della strada.