Suonoterapia, concerto di solidarietà a Milano

In occasione della XVII Giornata Mondiale del Sound Healing, la formazione musicale delle Mandala Voices presenta: “Risonanze – Concerto per la Giornata Mondiale della Suonoterapia”, che si terrà venerdì 14 febbraio 2020, alle ore 20.00 presso il teatro del Centro Asteria, in Piazza Francesco Carrara 17, Milano.

Durante la serata si potrà assistere all’esibizione dal vivo di alcuni tra i più importanti esponenti della Suonoterapia, disciplina dalle proprietà riequilibranti da un punto di vista fisiologico, psico-emozionale ed energetico.

Protagoniste della serata le Mandala Voices, un ensemble vocale costituito da operatrici olistiche sonoro-vibrazionali, che nasce a Milano circa tre anni fa dalla comune passione per il canto e la volontà di condividere le proprietà di auto-guarigione del suono.

La partecipazione del pubblico sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a Musicians Without Borders, organizzazione no-profit che utilizza la musica come mezzo per rispondere ai bisogni delle società divise e colpite dai conflitti.