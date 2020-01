Esercizio fisico, anche un minuto apporta benefici

Secondo un nuovo studio, anche un minuto di esercizio fisico a settimana può offrire benefici per la salute alle persone di età superiore ai 65 anni.

Lo studio, fatto nell’Università di Abertay a Dundee, ha esaminato, per un periodo di 8 settimane, dei gruppi di persone di età compresa tra i 65 e i 75 anni, che partecipavano a sessioni di allenamento una o due volte alla settimana.

Ognuno di loro aveva vissuto seguendo uno stile di vita sedentario e non aveva fatto esercizio fisico regolare.

I partecipanti sono saliti su delle cyclette ed è stato chiesto loro di pedalare più forte che potevano per sei secondi prima di riposare per almeno un minuto.

I partecipanti avrebbero ripetuto il processo – noto come allenamento a intervalli – fino a quando non si fossero esercitati per un totale di un minuto.

Gli esperti hanno scoperto che fare dell’esercizio fisico una volta a settimana era sufficiente per produrre miglioramenti nel controllo della glicemia e nella mobilità generale.

Con l’avanzare dell’età, l’organismo perde la capacità di eliminare il glucosio dal sangue, causando l’insulino-resistenza.

Ciò può innescare il diabete di tipo 2 e vari problemi al cuore e al fegato.

Il dottor John Babraj, che ha guidato lo studio, ha dichiarato:

Abbiamo scoperto che l’esercizio fisico a intervalli, sia che venga eseguito una volta alla settimana sia che venga fatto due volte, migliora la capacità di estrarre il glucosio.

Chi aveva partecipato alle sessioni bisettimanali aveva avuto un miglioramento maggiore, ma anche quelli che avevano preso parte a una singola sessione avevano avuto cambiamenti.