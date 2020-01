Tomorrowland 2020, sul palco uno dei DJ più richiesti in Italia

Tomorrowland è un festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005.

Anzi, per essere più precisi Tomorrowland è Il Festival di Musica Elettronica.

Sono infatti talmente tanti gli award che, soprattutto negli ultimi dieci anni, hanno incoronato l’evento come miglior festival internazionale che, soprattutto in ambito EDM, non è possibile paragonarlo a nessun altro evento musicale al mondo!

La varietà di generi di musica elettronica presentata, la line up con i migliori dj internazionali (da Avicii a Martin Garrix, da Armin Van Buuren a David Guetta, e ancora The Chainsmokers, Carl Cox, Fedde Le Grand, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Skrillex, Tiësto, Zedd e Deadmau5 etc etc), la produzione curatissima, le scenografie da sogno fanno di questo evento uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal grande popolo dei fan della musica, che mandano le biglietterie al tutto esaurito in tempo record!

E quest’anno Tomorrowland ospiterà, proprio nel primo giorno dell’edizione 2020, anche uno dei DJ più richiesti in assoluto dai club della Penisola e non solo!

Parliamo di ANDREA DAMANTE, uno dei personaggi più in vista dell’entertainment italiano, ma soprattutto un vero ‘uomo dei record’ della scena clubbing, con quasi 500 date sold out all’attivo in pochissimo tempo!