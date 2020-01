Cuffie, ispirate dai professionisti e progettate per la vita di tutti i giorni

JBL ha presentato la sua prima serie di cuffie ispirata dai musicisti in continuo movimento, le JBL CLUB. Equipaggiate con il leggendario JBL Pro Sound, Personi-Fi™ e gli assistenti vocali integrati, le cuffie della serie JBL CLUB – CLUB ONE, CLUB 950NC e CLUB 700BT – uniscono in modo unico prestazioni pensate per il palco con funzionalità avanzate progettate per la vita di ogni giorno. Disponibile sia in modelli over-ear sia on-ear, questa serie arricchisce sostanzialmente l’audio personale, sia esso domestico o in movimento.

La punta di diamante della serie, la JBL CLUB ONE, è progettata con driver High Res in grafene certificati e funzionalità di ascolto True Adaptive Noise Cancellation (ANC) + SilentNow™. Il grafene utilizzato per costruire il driver è un materiale leggero, altamente conduttivo e rigido per una messa a punto più accurata, così da restituire una qualità del suono migliore. Grazie alla tecnologia True Adaptive Noise Cancellation, il suono ambientale viene monitorato 50.000 volte al secondo e adattato al livello ottimale di cancellazione del rumore rispetto all’ambiente dove si trova l’utente. La tecnologia compensa anche le perdite sonore causate da fattori quali occhiali, capelli o movimenti della testa. La funzione SilentNow™ offre all’utente la possibilità di attivare la modalità True Adaptive ANC toccando semplicemente il tasto dedicato, senza attivare il Bluetooth, per un completo isolamento dal rumore esterno e persino dalla musica. Con 50 ore di riproduzione, cuscinetti auricolari sostituibili, un ingresso audio dual-aux e un adattatore di volo, viaggiare verso il prossimo concerto sarà molto più divertente.

Oltre al suono epico, la serie CLUB è dotata di assistenti vocali integrati Google Assistant e Amazon Alexa e delle nuove tecnologie Personi-Fi™ di HARMAN. Una volta eseguita l’attivazione tramite l’app “My JBL Headphones”, gli amanti della musica possono infatti personalizzare le proprie preferenze di ascolto, in quanto l’app calibra automaticamente l’audio in relazione all’ascoltatore, creando una curva del suono personale che viene memorizzata in modo permanente nelle cuffie.

Tutte e tre le cuffie Bluetooth presentano nella confezione un cavo audio da 1,2m con microfono e sono dotate di cerniere interamente in metallo per una maggiore durata. La cuffia JBL CLUB 700BT è equipaggiata con una custodia protettiva di alta qualità, mentre la JBL CLUB 950NC e ONE sono dotate di una custodia rigida resistente, che le rendono gli accessori perfetti per qualsiasi viaggio di lavoro o svago. JBL CLUB ONE ha una fascia interamente in pelle per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto.

La serie JBL CLUB sarà disponibile nel colore nero presso i principali rivenditori e su JBL.com a partire dalla primavera 2020.