Vita più lunga col digiuno intermittente

Uno studio fatto nella Scuola di Medicina dell'Università di Washington a St. Louis ha trovato un modo completamente nuovo di Read more

Una nuova pillola anti-invecchiamento potrebbe aiutare gli esseri umani a vivere fino a 150 anni. Il medicinale, messo a punto Read more

Un trattamento sperimentale è riuscito a ripristinare la giovinezza in alcuni topi anziani e sovralimentati. I ricercatori dell'Università del New Read more