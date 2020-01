Sciopero Medici Ospedale IDI di Roma

Ospedale IDI Roma, medici in sciopero: “Condizioni economiche drammatiche e sacrifici dei lavoratori. L’aut-aut contrattuale comunicato il giorno della vigilia di Natale

Lo sciopero dei medici dipendenti mercoledì 8 gennaio indetto da ANMIRS – Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi. “No al passaggio dal Contratto Collettivo dell’Ospedalità Religiosa a quello delle Case di Cura Private”.

Licenziamenti operati dall’amministrazione straordinaria e stipendi non pagati per mesi da parte della Congregazione con condizioni lavorative sempre più critiche e continui e ulteriori sacrifici economici da parte dei medici che, senza alcuna garanzia per il proprio futuro lavorativo, si sono visti recapitare la disdetta del Contratto Collettivo di lavoro il giorno della vigilia di Natale.

E’ in questo clima di incertezza e forte tensione tra la dirigenza medica e l’amministrazione dell’Ospedale IDI di Roma (gestito dalla Fondazione Luigi Maria Monti) che ANMIRS – Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri ha dichiarato lo sciopero domani mercoledì 8 gennaio per porre l’attenzione su una vicenda in atto ormai da troppo tempo e altrettanto sottovalutata specie in capo alle condizioni lavorative dei propri medici dipendenti.