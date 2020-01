Macerata, nuovi investimenti sulle strade

Altri 300mila euro di investimenti sulle strade per la Provincia di Macerata. L’ente ha approvato, nel corso degli ultimi giorni del 2019, i progetti esecutivi che riguardano la provinciale 117 “S. Urbano” e la 131 “Vanni”.

Il primo intervento, di 200mila euro, interessa il risanamento della pavimentazione della provinciale che collega la “Apirese” con la “Apiro – Poggio San Vicino” e si tratta di una strada che riveste anche una importanza di natura storica-religiosa, dato che lungo il suo tracciato si trova l’Abbazia benedettina di Sant’Urbano, datata intorno all’anno 1000.

Si realizza un nuovo manto stradale in alcuni tratti pure sulla provinciale “Vanni”, nella parte che ricade nel territorio di Urbisaglia. In questo caso le opere ammontano a un importo di 100mila euro.

Per i lavori necessari in queste due strade, la Provincia di Macerata utilizza le risorse di 2 milioni e mezzo di euro messe a disposizione dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per le opere pubbliche a favore della sicurezza stradale, relativi al bilancio 2020.

“Con l’approvazione di questi due progetti esecutivi abbiamo portato a termine la programmazione degli interventi da effettuare nel 2020, relativi alla manutenzione delle strade – afferma il presidente Antonio Pettinari -. Il rifacimento della sede stradale in vari tratti di queste provinciali permetterà di ridurre la manutenzione ordinaria e aumenterà anche la sicurezza. L’ufficio tecnico ha già avviato la fasi che portano alle procedure di appalto”.