Viaggi di nozze 2020: i 10 eventi imperdibili per renderli speciali

Il 2020 è considerato da moltissime coppie l’anno perfetto per sposarsi e partire per la luna di miele. Un anno particolare già sulla carta, ritenuto fortunato per il suo numero tondo, che richiede un viaggio di nozze all’altezza. «Se è vero che ormai da anni il viaggio di nozze è la vacanza esperienziale per eccellenza, che più di tutte richiede di essere arricchita con “chicche” fuori dall’ordinario, i desideri degli sposi per l’anno appena cominciato sono sicuramente all’insegna delle mete particolari e degli eventi “once in a lifetime” per impreziosire ulteriormente un viaggio che dev’essere indimenticabile»: parola di Catia Ballotta, Travel Stylist di CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti di viaggio, specializzata in viaggi di nozze su misura e curati in ogni dettaglio.

Con una clientela sempre più consapevole, informata e abituata a viaggiare in tutto il mondo, l’expertise e la creatività dei consulenti fanno la differenza: «Per la riuscita di un viaggio così importante come la luna di miele – sottolinea Ballotta – è importante rivolgersi a una figura che non solo garantisce la massima professionalità e competenza, ma sa anche suggerire quell’idea in più, in perfetto timing, che potrà rendere un viaggio davvero sorprendente e da ricordare per tutta la vita».

I consulenti CartOrange hanno quindi raccolto 10 suggerimenti sui “places to be” per i viaggi di nozze 2020.

Dubai per Expo 2020 – Dal 20 ottobre 2020 e fino al 10 aprile 2021 Dubai, negli Emirati Arabi, ospiterà quello che gli organizzatori definiscono “lo show più grande del mondo”. Un vero e proprio viaggio nel futuro, da sperimentare in una metropoli che è simbolo di modernità, tecnologia e cosmopolitismo. «Ma Dubai non è solo questo – spiega Catia Ballotta –: ci sono anche il deserto, da vivere con esperienze in jeep 4×4, o le strade del vecchio souk, con il loro fascino intatto». Inoltre è la meta perfetta da affiancare a una parte di luna di miele più votata al relax: CartOrange propone Dubai in abbinamento con Mauritius, Maldive o Malesia.

L’Egitto per il nuovo Grand Egyptian Museum – La più grande collezione al mondo di arte egizia, con il tesoro di Tutankhamon, ha trovato casa al GEM, a pochi chilometri dalle piramidi di Giza, in una struttura che è già considerata fra le architetture più straordinarie degli ultimi anni. «Non c’è ancora una data ufficiale per l’apertura, che è stata annunciata per il 2020 – spiega la Travel Stylist di CartOrange – Pur senza questa certezza, vale senz’altro la pena giocare d’anticipo e trovarsi in zona per poter essere fra i primi visitatori di questo museo imperdibile». L’Egitto si sta rilanciando come meta turistica: qui CartOrange propone un’esperienza fra i templi dell’Alto Egitto e una crociera sul Nilo a bordo di motonavi lussuose e piene di atmosfera. Così gli sposi potranno sentirsi re e regine.

Argentina e Cile per assistere all’eclisse solare totale del 14 dicembre 2020 – Qui tempo e luogo devono essere precisissimi: alle 16.14 ora di Greenwich il sole sarà completamente oscurato in una ristretta area del Cile e dell’Argentina che comprende anche la Patagonia e il deserto di Atacama. «La stagione è perfetta per visitare quelle zone, essendo lì piena estate – sottolinea Ballotta –. Argentina e Cile si possono abbinare per un viaggio davvero affascinante: noi proponiamo itinerari che toccano Patagonia e Terra del Fuoco, tra ghiacci e fauna selvatica, i deserti del Cile, con i loro paesaggi incredibili e testimonianze di antiche civiltà, e, per chi è attratto dal fascino dei luoghi remoti, anche estensioni all’Isola di Pasqua».

Australia: ultimi mesi per vedere il Field of Light a Uluru. Il Field of Light è una spettacolare installazione luminosa che rende ancora più magico uno dei luoghi più affascinanti del mondo, il massiccio di Uluru nel Northern Territory australiano. «L’opera di Bruce Munro ha attirato dal 2016 oltre 200mila visitatori ma cesserà di esistere il 31 dicembre – conferma Catia Ballotta –. Il 2020 è quindi l’anno perfetto per visitare l’Australia: un intero continente che offre possibilità infinite, tra itinerari on the road, natura selvaggia, spiagge e metropoli tutte da vivere». Con CartOrange sarà possibile ammirare le luci colorate del Field of Light godendosi un aperitivo nel deserto, per poi camminare tra le 50.000 sfere di vetro illuminate. E per un viaggio di nozze davvero da sogno si può scegliere un’estensione mare: CartOrange propone viaggi su misura in abbinamento a Thailandia, Seychelles, Maldive, Isole Cook, Isole Fiji, Nuova Caledonia o Polinesia Francese.

L’India dei festival: profumi e colori. Un viaggio in India diventa ancora più magico se si ha la possibilità di prendere parte a una delle sue feste tradizionali, quando migliaia di persone si riversano nelle strade tra balli e celebrazioni. Tra i festival più belli ci sono Holi (9-10 marzo 2020), famosissimo per il lancio dei colori, seguito subito dopo da Hola Mohalla (11-13 marzo), la festa sikh che ha per protagonisti i guerrieri Nihang. Intorno al 14 novembre c’è Diwali, la festa delle luci, con decorazioni luminose e spettacoli pirotecnici. «Sono appuntamenti straordinari ma anche molto intensi – avverte l’esperta di CartOrange –: i nostri consulenti sanno consigliare esperienze uniche, come quella che si può vivere in compagnia di una famiglia locale alla scoperta delle tradizioni, le location e i servizi migliori per godersi il viaggio in India al 100% con l’aggiunta di qualche giorno di relax alle Maldive, Mauritius o in Thailandia».

In Messico per Dia de los Muertos – Un viaggio di nozze autunnale di Messico offre la possibilità di immergersi, intorno al 2 novembre, nelle atmosfere del giorno dei morti: e chi ha visto il film Coco della Disney-Pixar sa che si tratta di una celebrazione gioiosa e colorata. «È l’occasione perfetta per immergersi in questo lato particolare della cultura messicana, assistere alle parate, assaggiare le prelibatezze tradizionali – spiega Catia Ballotta –. Partecipare a un Dia de los Muertos darà un sapore particolare a un viaggio in Messico, proprio quando inizia la stagione ideale per il turismo». Da novembre e fino all’estate infatti il Messico è al suo meglio, tra spiagge, natura, archeologia e cultura locale. E per chi vuole un’esperienza ancora più ampia del continente americano, CartOrange propone questa meta in abbinamento agli USA.

In Sudafrica per assistere alla migrazione delle balene – A Hermanus, vicino a Cape Town, il ritorno delle balene dalla migrazione annuale è un evento così sentito da meritarsi un festival, che nel 2020 sarà dal 24 al 27 settembre. «Sarà un momento che renderà ancora più speciale una luna di miele in Sudafrica, una delle mete preferite degli sposi più attenti alla natura e all’ecosostenibilità» spiega Ballotta. In Sudafrica CartOrange organizza viaggi di nozze su misura alla scoperta degli animali selvaggi, anche con notti da passare sotto le stelle nei parchi nazionali e tour con guide locali che raccontano tutti i segreti del bush sudafricano. L’estensione mare perfetta è alle Seychelles, con la loro natura incontaminata e il mare cristallino dove nuotare assieme alle tartarughe giganti.

In Perù per Inti Raymi, la festa del sole. Il 24 giugno di ogni anno a Cusco c’è una festa che unisce sia i turisti, che accorrono per partecipare, sia gli abitanti locali, che la sentono in modo profondo: è Inti Raymi, cerimonia religiosa incaica che oggi prevede una straordinaria rievocazione storica nella fortezza di Sacsayhuaman. «Può essere il punto di partenza per un viaggio di nozze in cammino alla scoperta della civiltà Inca» suggerisce Ballotta. CartOrange propone infatti itinerari incentrati sulla conoscenza del Perù più autentico, con trekking e percorsi a piedi sul Lago Titicaca e sul Machu Picchu, e esperienze particolari come la visita a una Bodega del Pisco per capire la produzione e le differenze della famosa acquavite peruviana, lezioni di cucina per imparare a cucinare alcuni piatti tipici della cucina peruviana e il corso di ceramica all’interno di un famoso laboratorio della Valle Sacra.

A Bali (Indonesia) per il Giorno del Silenzio – A Bali, tra il 25 e 26 marzo, si festeggia il Nyepi Day, il “giorno del silenzio”: tutto si ferma, compresi trasporti e servizi. «È bene che i turisti in visita siano preparati a questo momento particolare, da vivere quindi in modo “slow” – spiega Catia Ballotta –. D’altro canto, i giorni immediatamente prima e dopo Niepy Day sono di grande festa, con parate, canti, balli e spettacoli pirotecnici dedicati alle divinità». Per gli sposi che scelgono Bali CartOrange ha selezionato esperienze a contatto con la cultura locale, come uno spettacolo di danza Barong e Kris a Singapadu, la visita ad uno più importanti villaggi balinesi di artigiani ed escursioni in bicicletta nelle risaie di Jatiluwih. Inoltre si potranno visitare i templi Tirta Empul e il Gunung Kawi indossando abiti tipici balinesi per le cerimonie. E i fan del libro e del film Mangia, prega, ama potranno visitare la casa di uno dei più famosi guaritori di Bali, il Ketut Liyer citato nelle pagine di Elizabeth Gilbert.

Sulla costa est degli USA per i 400 anni della Mayflower – Nel 2020 gli Stati Uniti vivranno una serie di eventi straordinari per celebrare l’anniversario del viaggio del Mayflower, la nave che portò in America i padri pellegrini nel 1620. Il culmine dei festeggiamenti sarà tra settembre e novembre, sulla East Coast, in particolare nel Massachusettes. «Non ci sarà quindi momento migliore per visitare questi luoghi – spiega Catia Ballotta –. Noi di CartOrange proponiamo itinerari su misura che comprendono anche New York, da sorvolare in elicottero, le cascate del Niagara, Philadelphia, la contea Amish e Washington, dove visitare i luoghi storici più significativi». E dopo il viaggio itinerante l’ideale è rilassarsi in una meravigliosa isola dei Caraibi, come Aruba, oppure volare alle Hawaii.