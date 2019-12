Capodanno “stellato” al Super G di Courmayeur

Inizia alla grande la stagione 2019/20 del Super G di Courmayeur: due settimane fa l’apertura, con la succosa novità della collaborazione con lo chef stellato Andrea Berton – titolare dell’omonimo ristorante milanese – da quest’anno incaricato di seguire l’offerta gastronomica di tutti gli outlet del Super G, ovvero caffetteria, area fast food e ristorante. E naturalmente sarà firmato Berton anche il menù del Capodanno in quota, l’evento gourmet per chi vuole dare il benvenuto al 2020 all’ombra del Monte Bianco (€ 300, inclusi vini, brindisi di mezzanotte a base di Veuve Clicquot, dancefloor dedicato). Ma questo è solo l’inizio, perché come sempre al Super G ci sarà parecchio da divertirsi e da ballare: ancora a San Silvestro, oltre alla cena, è in programma anche il grande party (€ 120, un drink incluso) a partire dalle 23.30. Gli ingredienti? Fuochi d’artificio e musica a gogò.

La colonna sonora resta sempre il dettaglio clou delle giornate e degli après-ski al Super G: tanta musica, top producer in consolle e anche eventi live. Come il concerto de Il Pagante, il trio milanese che con la sua “Settimana Bianca” ha fatto ballare l’Italia intera, atteso per il 30 dicembre tra le 14.30 e le 16.30. Il 2 gennaio toccherà invece a Merk & Kremont, i dj di Milano che hanno scaldato le platee dei grandi club d’Europa, nonché produttori delle hit di Fabio Rovazzi e Benji & Fede (tra gli altri). Priorità di ingresso a chi ha prenotato un tavolo, a seguire (in base alla eventuale disponibilità rimanente) entrata libera fino al raggiungimento del limite massimo di capienza.

Eat: esperienze stellate con lo chef Andrea Berton

Lo chef Andrea Berton (1 stella Michelin ristorante Berton Milano e 1 stella Michelin ristorante Berton al Lago) segue da quest’anno l’offerta gastronomica di tutti gli outlet del Super G. In pista (o meglio ai fornelli) c’è una brigata di cucina pronta a dare forma e sostanza all’ispirazione dello chef milanese: l’obiettivo è creare piatti in sintonia con lo spirito della montagna e del Super G, portando in tavola una serie di proposte golose e divertenti. Non può mancare, ad esempio, la polenta, arricchita da fonduta al Grana Padano e tartufo bianco d’Alba, la sontuosa lasagna di crostacei o il merluzzo alla pizzaiola con pane croccante. Da accompagnare con lo champagne le tre pizze gourmet farcite con formaggio fondente e tartufo bianco d’Alba, con pomodoro e Pata Negra, o ancora con pomodoro, acciughe del Cantabrico Reserva e origano. In carta anche piatti per chi cerca qualcosa di più leggero, come insalate croccanti, zuppe e creme di verdure freschissime.

Il ristorante è aperto anche la sera, sia per gli ospiti dell’hotel sia per chi ha voglia di salire in quota (la funivia è aperta tutti i giorni fino alle 23.40).

strong>Ride: un universo intorno allo sci

All’esterno si trovano tre esclusivi spazi open air: a cominciare dalla spettacolare Terrazza Ferrari dove, oltre alle celebri bollicine italiane, si possono gustare freschissime crudité di pesce nel fish bar con vista sulle montagne; la Terrazza Veuve Clicquot, è invece il regno dell’après-ski: beat & champagne in quota, per chiudere in bellezza la giornata sulle piste, con i dj set che iniziano nel primo pomeriggio (15.00) e accompagnano gli ospiti fino al tramonto; infine l’accogliente Solarium MINI, dove è possibile bere un cocktail, godendosi sole, relax e ottima musica grazie alla collaudata collaborazione tra RDS e MINI, che porteranno in tutta l’Italia l’atmosfera unica del Super G. La musica sarà accompagnata dalla voce del conduttore Paolo Piva, l’ambassador del weekend sulle piste targato RDS 100% Grandi Successi.

Ma non è finita qui: new entry è anche il Royal Sunday, il nuovo format firmato Royal Bliss per chi vuole ballare durante il pranzo della domenica (per tutta la stagione).

Cashless experience

All’interno del progetto Super G, Mastercard sta sperimentando alcune delle tecnologie più all’avanguardia per il mondo del settore ristorazione e alberghiero, trasformando il mountain club in un vero e proprio laboratorio per l’innovazione nel mondo dei pagamenti. Tra queste la creazione di una consumer journey che prediligerà il cashless, col lancio di un terminale di pagamento mobile integrato con la gestione degli ordini e il sistema di cassa, che consente ai clienti di pagare con la propria carta o il proprio smartphone o wearable abilitato ai pagamenti NFC. Ovunque si trovino nella struttura, gli ospiti possono evitare inutili code alla cassa e risparmiare tempo prezioso per poter vivere in totale libertà le proprie giornate in quota all’insegna delle passioni per la montagna e il buon cibo, usufruendo di un’esperienza di pagamento sempre più smart, semplice e veloce.Sleep: in pole position sulle piste

Uno dei valori aggiunti del Super G è quello di garantire ai propri ospiti una straordinaria opportunità: essere i primissimi ad arrivare sulle piste, per lasciare il proprio segno su tracciati perfetti, appena battuti e con zero affollamento. Poi, quando arriva la folla, si può tornare alla base per un pranzo in terrazza, un massaggio defatigante oppure una sosta al solarium. Un vero sogno per ogni sciatore, che diventa realtà grazie alla possibilità di dormire al Super G: disponibili otto camere, di cui due suite, dal design elegante e funzionale, vere e proprie alcove da sogno, tutte dedicate ai “giganti” della storia (come Enzo Ferrari, Nikola Tesla, David Bowie, Coco Chanel, Banksy).

Super G propone inoltre un’attrezzatissima e divertente area kids, che quest’anno è firmata Discovery, con i suoi canali K2 e Frisbee. E poi ancora una serie di servizi on demand a cominciare dall’area wellness (disponibile su prenotazione) con sauna, chaise longue, doccia di reazione e tisaneria: uno spazio pensato sia per una rilassante esperienza di coppia, ma anche destinato alla preparazione fisica o al recupero per praticare al top tutti gli sport della neve. L’area è aperta anche agli ospiti esterni: la scelta perfetta per concedersi un momento di pausa, un sontuoso massaggio e, perché no? un calice di bollicine dopo ore sugli sci.

Super G: la storia e gli inventori

Risultato di un’esperienza memorabile vissuta in Canada nel 2012, Super G – Italian Mountain Club è una realtà unica in Italia: al suo interno un boutique hotel, un bar, un ristorante gourmet, una spa e una grande terrazza per l’après ski.

Inaugurato nel 2013 al Plan Chécrouit, all’arrivo degli impianti, il Super G nasce da un’idea di Andrea Baccuini, imprenditore e consulente strategico per diverse aziende italiane, e Giacomo Sonzini, Managing Partner di Celtic Asset Management.

La formula vincente? Generare good vibes per lasciare good memories (digitali e non).