ROMA – I comitati del Municipio IX plaudono all’accordo raggiunto tra Regione e Comune con il quale viene di fatto bloccata l’ordinanza della Regione Lazio in tema di rifiuti. Quindi, nessuna discarica provvisoria verrà realizzata a Roma. In particolare i comitati accolgono con soddisfazione il fatto che venga scongiurato definitivamente l’utilizzo del sito della Falcognana e di tutti gli altri siti del IX Municipio.



Una notizia giunta dopo due settimane di mobilitazione, che ha coinvolto oltre al Presidio No Discarica Divino Amore circa una quarantina tra associazioni e comitati di quartiere del IX Municipio, durante la quale i cittadini hanno presidiato giorno e notte la zona della Falcognana.

“Questo risultato lo abbiamo ottenuto grazie alla partecipazione consapevole di tutti i cittadini del IX Municipio che, ancora una volta, hanno fatto sentire la loro voce per difendere un quadrante già martoriato da politiche discutibili. Auspichiamo – dice il Presidio – che questo sia il no definitivo e che metta una volta per tutte fine alla parola discarica.”