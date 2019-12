Montecosaro (Mc), un momento di festa corale

Si può fare business guidati dalla mission di stimolare l’allegria e il sorriso?

A Montecosaro sembra proprio di sì. Il prossimo 21 dicembre a partire dalle ore 17 infatti, la cittadinanza sarà chiamata a partecipare ad una festa per soffiare sulle 30 candeline di Piro89, l’azienda che da 3 decenni si occupa di rallegrare gli eventi pubblici e privati con materiale pirotecnico e ogni sorta di gadget per festeggiare momenti speciali.

Per l’occasione lo store di via Giovanni XXIII aprirà le sue porte alla cittadinanza per un evento gratuito offrendo un aperitivo a buffet allietato da un momento musicale col fine di condividere con Montecosaro tutta, la vicenda umana e commerciale di un’azienda a conduzione familiare che negli anni ha saputo imporsi sul mercato della vendita online quando ancora pareva essere avveniristico.

Un momento di festa corale e di condivisione con la comunità che mette insieme pubblico e privato, famiglia e lavoro, provincia e globalità del web, storia e futuro.