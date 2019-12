Colosseo attrazione più prenotata al mondo del 2019

Il Colosseo è l’attrazione più popolare al mondo per il secondo anno consecutivo in base ai nuovi dati relativi alle prenotazioni dei viaggiatori su TripAdvisor nel 2019. L’Italia è inoltre l’unica nazione assieme agli Stati Uniti a essersi aggiudicata ben 3 posizioni nella Top 10 mondiale che, oltre al Colosseo, include i Musei Vaticani (3°) e Piazza San Marco (10°).

“I dati delle prenotazioni riconfermano anche quest’anno l’apprezzamento del patrimonio artistico e architettonico italiano da parte dei viaggiatori di tutto il mondo, che anche nel 2019 hanno visitato in gran numero alcune delle più belle meraviglie italiane” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “L’ampia e variegata offerta di tour ed esperienze prenotabili su TripAdvisor sta contribuendo a far scoprire questi siti d’interesse storico e culturale attraverso nuovi occhi grazie a proposte adatte a ogni tipo di viaggiatore”.

Tra conferme e new entry la classifica nazionale vede invariate rispetto allo scorso anno le prime due posizioni occupate da Colosseo (1°) e Musei Vaticani (2°), in terza posizione troviamo Piazza San Marco a Venezia che sostituisce il Canal Grande (assente nella classifica del 2019), quarta e quinta posizione stabili e occupate rispettivamente dal Parco Archeologico di Pompei e dalla Galleria dell’Accademia di Firenze. Duomo di Milano new entry in sesta posizione mentre in settima troviamo la Torre di Pisa (in salita di una posizione rispetto allo scorso anno). Scende di due gradini la Galleria degli Uffizi di Firenze (8°) e chiudono la classifica due new entry: Palazzo Ducale a Venezia (9°) e Galleria Borghese a Roma (10°).

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE DEL MONDO NEL 2019

Colosseo, Roma, Italia

Costruito per ospitare oltre 50.000 spettatori, il Colosseo si riconferma l’attrazione più prenotata al mondo anche nel 2019. Oltre ai tour salta-fila su TripAdvisor si può prenotare un tour per ammirare i sotterranei che i viaggiatori descrivono così: “È stato un tour incredibile, ero davvero entusiasta di poter visitare luoghi che tante persone non vedono. Si poteva veramente comprendere come funzionavano le cose all’epoca”.

Museo del Louvre, Parigi, Francia

Considerato uno dei principali musei al mondo, il Louvre è celebre per la sua ricca collezione ma anche per la bellezza dell’edificio in sé. I viaggiatori consigliano di “prepararsi prima alla visita controllando online cosa c’è e selezionando cosa s’intende vedere” per evitare di perdere i propri capolavori preferiti dedicando troppo tempo alle tante opere presenti. Per una visita fuori dagli schemi su TripAdvisor è possibile prenotare una caccia al tesoro di famiglia o tour alla scoperta dei misteri del museo.

Musei Vaticani, Città del Vaticano

In discesa di una posizione rispetto allo scorso anno, i Musei Vaticani restano sul podio delle attrazioni più prenotate al mondo; per visitarli senza attesa è possibile prenotare un biglietto salta-fila su TripAdvisor. I viaggiatori consigliano di dare precedenza nella visita alle “aree normalmente più visitate dai turisti prima dell’arrivo della folla”.

Statua della Libertà, New York City, Stati Uniti

Donata dalla Francia agli Stati Uniti, la Statua della Libertà è diventata un simbolo internazionale di democrazia. Per ammirarla dall’acqua è possibile prenotare su TripAdvisor un tour in barca di un’ora che offre una vista unica dello skyline della città. I viaggiatori consigliano di “visitarla al mattino all’apertura per evitare le code”.

Torre Eiffel, Parigi, Francia

Con i suoi 312 metri d’altezza la Torre Eiffel è uno degli edifici più iconici di Parigi. I viaggiatori suggeriscono di vederla “sia di giorno che di notte”. Per ammirarla nella veste serale è possibile prenotare un tour salta-fila notturno su TripAdvisor.

Sagrada Familia, Barcellona, Spagna

Questa opera incompiuta è uno dei più celebri lavori di Gaudí. Su TripAdvisor sono disponibili biglietti con guida e accesso prioritario. “L’edificio è davvero incredibile, soprattutto è interessante vedere come si trasforma con la luce del sole. La nostra guida era davvero brava e ci ha raccontato molte curiosità” scrivono i viaggiatori che hanno preso parte al tour.

Quartiere Francese, New Orleans, Stati Uniti

Situato nel cuore di New Orleans, il Quartiere Francese è una tappa obbligata per chi visita la città e vuole scoprirne la storia o viverne la movida notturna. “Quando si pensa a New Orleans si pensa a piccoli locali e gruppi musicali che si esibiscono in strada. Il quartiere francese è esattamente questo” scrivono i viaggiatori. Per scoprirne i segreti è possibile prenotare un tour storico del quartiere su TripAdvisor.

Casa di Anna Frank, Amsterdam, Paesi Bassi

“Un’esperienza toccante ed emozionante” così la descrivono i viaggiatori. Per conoscere meglio il contesto storico dell’epoca il tour a piedi del quartiere ebraico prenotabile su TripAdvisor passa anche dalla casa di Anna Frank.

Skydeck Chicago – Willis Tower, Chicago, Stati Uniti

Un viaggio a Chicago non è completo senza una visita all’ultimo piano di uno degli edifici più alti dell’emisfero settentrionale. “Se non si soffre di vertigini la foto sul terrazzo di vetro è d’obbligo” scrivono i viaggiatori. Per chi vuole godersi il panorama con calma è possibile prenotare su TripAdvisor una cena allo Skydeck, i viaggiatori che lo hanno fatto dicono che “ne vale davvero la pena. Quando ci siamo stati eravamo solo in 3 coppie e avevamo l’intero piano a nostra disposizione per goderci la vista”.

Piazza San Marco,Venezia, Italia

Definita da Napoleone come il più bel salotto d’Europa, Piazza San Marco è una tappa obbligatoria per chi visita Venezia. I viaggiatori consigliano di “salire sulla torre per godere di una vista ancor più affascinante”. Su TripAdvisor sono disponibili biglietti salta-fila per ammirare le due principali attrazioni della piazza: Palazzo Ducale e Basilica di San Marco.

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE IN ITALIA NEL 2019