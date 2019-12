RIPPOTAI è un gioco, una magia, una sperimentazione. Ma soprattutto ama il pianeta e l’ambiente, il nostro vestito migliore. è un gioco, una magia, una sperimentazione. Ma soprattutto ama il pianeta e l’ambiente, il nostro vestito migliore.

Elementi d’arredo in cartone riciclato e riciclabile 100% che diventano espressione di un nuovo modo di intendere un prodotto. Una dinamica alternativa del concetto di utilità e versatilità di un oggetto e di un’idea.

E se il concetto di sostenibilità ed ecofriendly lo utilizzassimo anche per gli accessori pensati per i nostri fedeli amici gatti? Et voilà la CUCCIA CATPOTAI. Anche la casetta dei gatti diventa ecofriendly.

La cuccia gioco per gatti firmata Rippotai®. Ecologica e naturale sarà la loro migliore amica… dopo di te naturalmente. La metti in mostra in sintonia con gli ambienti di casa tua. Non dovrai più nascondere cucce in plastica o che non ti piacciono. Rippotai® è la prima box pensata anche per i tuoi migliori amici. In più è ecosostenibile ed è un nuovo modo di arredare casa. Prezzo al pubblico euro 49.90.

Tutti i prodotti di design del brand RIPPOTAI sono realizzati in cartone multistrato. Questo materiale è ecologico e leggero ma, grazie alla sua composizione multistrato, è anche molto robusto e resistente (spessore 14mm e certificazione di resistenza secondo gli standard Fefco). È composto dal 90% di materiale riciclato, è riciclabile al 100% perché per montare un Rippotai non viene impiegata colla ma si usano soltanto gli incastri. L’obiettivo di RIPPOTAI è l’eliminazione o la riduzione degli effetti negativi sull’ambiente nella produzione industriale, attraverso una progettazione attenta e creativa alle tematiche ambientali. La ricerca di materie rispettose dell’ambiente diventa pilastro portante tra le mura domestiche.