Riserva dannunziana di Pescara: bici e carrozzine elettriche per i diversamente abili

Presentato il servizio che punta a offrire ai diversamente abili la possibilità di potersi godere, senza problemi, il verde e la natura della riserva dannunziana.



“I mezzi sono stati acquistati due anni fa e collaudati l’anno scorso – ha dichiarato Gianni Santilli – a fronte di una spesa di 50mila euro. Erano inseriti in un Progetto che era partito due anni fa con l’acquisto di 10 biciclette elettriche e 4 carrozzine elettriche specificamente allestite per il movimento su terra accidentata, mezzi che fino a pochi giorni fa giacevano inutilizzati nei magazzini dell’Aurum. Oggi finalmente abbiamo tutte le carte in regola per poter permetterne la fruizione a chi desidera usarle all’interno della riserva, che include i parchi e le strade inserite nel Pan”.

Mario Caudullo, responsabile del Servizio Verde Pubblico e Parchi, ha aggiunto “i mezzi si troveranno davanti all’Aurum e la tariffa prevede 5 euro per 4 ore. Il costo per l’intera giornata è di 15 euro. Le carrozzine elettriche saranno gratuite per le prime quattro ore. Utilizzarla per tutta la giornata costerà 10 euro. Sarà possibile utilizzare le carrozzine per conoscere il parco e per spingersi fin sulla riva del mare utilizzando i percorsi tracciati nei parchi e nelle strade afferenti i parchi e inclusi nel Pan, che arriva fino al mare e ingloba anche quattro stabilimenti balneari.

“Intendo ringraziare la Segretaria dell’associazione “Carrozzine determinate” Mariangela Cilli e Marco Stornelli Presidente della “Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic)” – ha detto Nicoletta Di Nisio – che mi hanno segnalato questa situazione. Erano i primi giorni di ottobre. Posso dire che, grazie alla piena collaborazione della macchina amministrativa comunale che ha accellerato al massimo i tempi, si è riusciti ad approvare il disciplinare che ne regola l’uso. La mancanza di questo disciplinare era una delle cause che le ha tenute ferme per questi anni. Con la delibera approvata in Giunta, l’attuale gestore, il Consorzio De Rerum Natura, potrà finalmente avviarne l’erogazione e i cittadini potranno utilizzare i mezzi parcheggiati davanti all’Aurum. Ho seguito personalmente l’iter burocratico per fare in modo, così come poi è stato, che biciclette e carrozzine fossero al più presto utilizzate”.