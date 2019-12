Meno sprechi e un occhio di riguardo per l’ambiente per un Natale “green”

Provenienza, metodi di produzione e impatto sull’ambiente diventano criteri importanti da valutare nella scelta del regalo da mettere sotto l’albero

Si stima saranno oltre 370 milioni i doni che verranno acquistati per un valore di circa 8 miliardi di euro.

che verranno acquistati Per il Natale 2019 la media di acquisto degli italiani sarà di 9 regali a testa con una spesa complessiva di 234€ (+8% rispetto a quella dello scorso anno ).

con una spesa complessiva di ). Quasi un consumatore su due dimostra interesse verso i prodotti ecosostenibili e dichiara che li prenderà in considerazione per i propri regali.

dimostra e dichiara che li prenderà in considerazione per i propri regali. Basta con gli alberi di Natale veri in casa: 3 italiani su 4 opteranno per versione artificiale, ma riutilizzabile anche per le feste dell’anno prossimo.

Un Natale molto più green ed eco-friendly si prepara a bussare alla porta di milioni di italiani. Il che vuol dire più regali “pensati” e meno sprechi dell’ultimo minuto, maggiore attenzione a ciò che dice l’etichetta di un prodotto, ma anche niente più alberi veri ad addobbare la casa. Il 41% degli intervistati, infatti, ha ammesso che prenderà in considerazione il criterio della sostenibilità nel prendere una decisione per i regali di Natale.

Ma se la scelta si fa più scrupolosa, il numero di pacchetti sotto l’albero non è destinato però a ridursi. Anzi, stando a una recente indagine di mercato eBay sui comportamenti d’acquisto degli italiani e il loro shopping durante le feste, nel 2019 i regali di Natale toccheranno quota 370 milioni, spedendo complessivamente una cifra superiore agli 8 miliardi di euro. Qualcosa come 234 euro di spesa a testa (l’8% in più rispetto alle previsioni dello scorso anno).

Il consumatore medio si dimostra più attento e interessato alle proposte eco-friendly: non si limita ad acquistare il primo oggetto che lo attrae, ma approfondisce la ricerca leggendo l’etichetta e chiedendo informazioni per scoprire come e nel rispetto di quali regolamenti è stato realizzato un prodotto. Premura che si ha soprattutto quando il regalo è destinato a un bambino, come dichiarato dal 49% degli intervistati.

Il 47% degli italiani, inoltre, considera ormai i prodotti ecosostenibili come un’alternativa più che valida per varietà e competitività di costi.

A completare il quadro delle feste c’è poi un altro dato interessante: il 74% degli italiani dirà di no all’albero vero in casa preferendo una versione artificiale e riutilizzabile anche per il Natale dei prossimi anni.

( Ricerca eBay 2019)

* Fonte: Ottobre 2019. Studio condotto tramite TNS, un sondaggio online omnibus. Intervista ad un campione di 1801 Italiani adulti (fascia di età compresa fra i 16 e i 64 anni). L’intervista è stata condotta da linea di auto-completamento. Il campione è stato ponderato, per rappresentare la popolazione adulta italiana di età compresa fra i 16 e i 64 anni.