In Puglia corsi di vela e windsurf

Per tutti quelli che per l’estate 2020 cercano ispirazione per una vacanza nuova e divertente il Centro Velico Torreguaceto, forte di oltre trent’anni di scuola di vela e di una location straordinaria nella omonima Riserva Marina Statale fra Brindisi e Ostuni nel comune di Carovigno, propone una formula semplice quanto efficace: mare, amici e sport.



Catamarano sportivo, deriva o windsurf: queste sono gli “sport della vela” o “vela sportiva”. In comune hanno la caratteristica di essere una straordinaria avventura sia per coloro che approcciano questi sport per la prima volta sia per quanti intendono sperimentare le proprie capacità, tanto da diventare dei veri e propri velisti. Dalla messa in acqua ai primi bordi, dalle regolazioni di fino alle manovre più complesse, dalle sbandate alle inevitabili “scuffie”: al Cent ro Velico Torreguaceto, in un ambiente informale e spartano quanto profondamente “marinaio” istruttori – tutti volontari – di grande esperienza trasformano increduli cittadini in uomini di mare grazie a corsi residenziali della durata di una settimana.



Caratteristica di questa storica scuola di vela – attiva in questo angolo di paradiso dalla metà degli anni ’80 – è un approccio alla vela e alla natura basato sul rispetto per il mare e la natura incontaminata che accoglie i corsisti. Si dorme in camerate con letti a castello o in tenda personale, una volta durante il corso si contribuisce ad aiutare i cambusieri – responsabili delle tre cucine –a preparare i pasti per i compagni di corso, si impara ad andare per mare grazie a efficaci lezioni teoriche e a tanta pratica in mare, si fa festa la sera riempiendosi gli occhi dei tramonti infuocati dalla Terrazza Martini che si affaccia sul mare e sulla spiaggia a disposizione della Scuola.

La scuola di vela vanta una flotta ricchissima composta da Trident (derive per i corsi di iniziazione), Laser 2000, Laser 3000 e RS500 per i corsi di perfezionamento, di Laser 4000 per quelli che affrontano la disciplina in modo davvero sportivo. E poi catamarani Hobie Cat per gli amanti della velocità e una ricca flotta di windsurf per iniziare e perfezionarsi fino a planare sulle onde.

Dal 28 giugno al 17 luglio l’ASD 18 Nodi organizza i corsi per ragazzi dai 9 ai 16 anni, con un comodo servizio di accompagnamento in vagon lit dalle principali città del Nord Italia.

Per tutti gli altri i corsi di svolgono da giugno ad agosto.