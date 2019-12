Lavarsi i denti protegge il cuore

Lavarsi spesso i denti è associato a un minor rischio di avere fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca, secondo un nuovo studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista dell’European Society of Cardiology (ESC).

Ricerche precedenti avevano suggerito che una scarsa igiene orale porta i batteri nel sangue, causando infiammazione nel corpo.

L’infiammazione aumenta i rischi di fibrillazione atriale (battito cardiaco irregolare) e di insufficienza cardiaca (la capacità del cuore di pompare sangue o rilassarsi e riempirsi di sangue).

Questo nuovo studio ha esaminato la connessione tra l’igiene orale e la presenza di queste due patologie.

Lo studio ha coinvolto 161.286 partecipanti coreani che avevano dai 40 ai 79 anni senza storia di fibrillazione atriale o di insufficienza cardiaca.

I partecipanti sono stati sottoposti a una visita medica di routine tra il 2003 e il 2004. Sono state raccolte informazioni su altezza, peso, test di laboratorio, malattie, stile di vita, salute orale e comportamenti di igiene orale.

E’ emerso che la spazzolatura dei denti, fatta tre o più volte al giorno, era associata ad un rischio inferiore del 10% di fibrillazione atriale e ad un rischio inferiore del 12% di insufficienza cardiaca in un arco di 10,5 anni. I risultati erano indipendenti da una serie di fattori, tra cui età, sesso, stato socioeconomico, esercizio fisico regolare, consumo di alcol, indice di massa corporea e comorbilità come l’ipertensione.

Forse il frequente utilizzo dello spazzolino da denti riduce i batteri nel biofilm subgengivale (batteri che vivono tra i denti e le gengive), impedendo così la loro entrata nel flusso sanguigno.

L’autore senior dello studio, dr. Tae-Jin Song della Ewha Womans University, di Seoul, in Corea, ha osservato che l’analisi fatta, è stata limitata a un solo paese e che, come studio osservazionale, non dimostra il nesso di causalità. Ma ha aggiunto: “Abbiamo studiato un grande gruppo per un lungo periodo, il che aggiunge forza ai nostri risultati”.