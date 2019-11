Nel cuore di Milano torna il Villaggio delle Meraviglie

L’atmosfera del Natale torna nel cuore di Milano: dal 30 Novembre al 6 Gennaio 2020, infatti, i Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ospiteranno la 13° edizione del Villaggio delle Meraviglie, l’evento di Natale più atteso e più longevo della città. L’iniziativa – ideata e organizzata da Energy For Events srl, con la direzione artistica di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti e con il Patrocinio del Comune di Milano – è simbolo indiscusso delle feste più amate da migliaia di bambini e non solo.

Un Villaggio di Natale storico e da record, il primo in Italia e unico nel suo genere: oltre un milione di visitatori nelle passate dodici edizioni, la pista di pattinaggio da 1.000 mq. coperta e riscaldata più grande del Nord Italia, la giostra Albero più alta d’Italia accessibile anche a persone con disabilità motorie, una Casa di Babbo Natale sempre più grande e pronta ad ospitare migliaia di bambini desiderosi di consegnare la speciale letterina natalizia.

Tante le conferme, ma non mancano le novità. Per più di un mese, i Giardini di Via Palestro ospiteranno Il Magico Circo degli Elfi, le Slitte di Babbo Natale, le Pazze Slitte Volanti, Cinema 5D, Regina delle Nevi, la Pista di Ghiaccio, la Pesca del Pinguino, Viaggio al Polo Nord, la Scalata di ghiacciai, la Casa di Babbo Natale, il grande Albero di Natale interattivo…ma anche le casette dei Dolciumi, il Mercatino degli Elfi e lo street food natalizio, che verrà servito utilizzando bicchieri e posate monouso realizzate in materiale compostabile, per un’attenzione maggiore verso la sostenibilità ambientale. Nel villaggio sarà possibile ballare con gli elfi, truccarsi a tema con il con il Truccabimbi Natalizio e partecipare a tanti momenti di animazione, musica e laboratori.

L’ALBERO E IL PRESEPE

Albero di Natale o Presepe? E’ una delle classiche domande del periodo natalizio. Perché dover scegliere? Al Villaggio delle Meraviglie ci sono tutte e due. In uno spazio di oltre 30 mq è allestito il nuovo e suggestivo presepe in miniatura, con un ambiente realizzato nei minimi particolari e con statuine in movimento.

L’Albero di Natale è una giostra di oltre venti metri di altezza, dal forte impatto visivo e scenografico, con accesso facilitato alle cabine sfere. Grazie alle bellissime luminarie di cui è fornito accende in tutti i sensi l’atmosfera natalizia incantando bambini e visitatori.

UN VILLAGGIO PER TUTTI

Il Villaggio delle Meraviglie è unico nel suo genere perché permette a tutte le famiglie di vivere un momento di divertimento e di condivisione all’interno di un paesaggio “fantastico” senza pesare troppo sul portafogli: l’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale e le animazioni sono gratuite.

NEL CUORE DI MILANO

La posizione centrale del parco natalizio – con l’accesso diretto alla linea della metropolitana M1 e alle fermate del bus e la vicinanza di Corso Buenos Aires, una delle vie commerciali più lunghe al mondo – lo rendono un luogo ideale per concedersi un momento di relax e divertimento per tutta la famiglia.

SOLIDARIETA’

Anche quest’anno il Villaggio delle Meraviglie sostiene e ospita Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nella Casa di Babbo Natale è adibito un corner dedicato ai volontari dell’Organizzazione, che sono disponibili per raccontare le attività di Save the Children e accogliere le donazioni di chi vorrà sostenere gli interventi di salute materno-infantile, nutrizione, protezione o educazione per i bambini e in Italia e nel mondo.

GLI APPUNTAMENTI AL VILLAGGIO

Durante le settimane del Villaggio delle Meraviglie saranno presenti ospiti e eventi speciali, tra cui:

30 Novembre – ore 16.00 Le “Hot Shivers” del Precision Skating Milano, la prima e pluripremiata formazione costituitasi in Italia di Pattinaggio Sincronizzato su ghiaccio si esibiranno in uno show mozzafiato. Dal 2 dicembre fino al 6 gennaio sarà possibile prenotare sulla nostra pista lezioni private con una delle campionesse delle Hot Shivers.

(per prenotazioni +39 351 5292539)

1 Dicembre – ore 16.30 Carolina & Topo Tip Balla con Noi, che inaugureranno ufficialmente la tredicesima edizione. Protagonisti di programmi e serie tv, insieme si esibiranno in un baby dance show con la presentazione dell’inedita canzone del Natale.

14 Dicembre – Christmas Jumper Day, sostenendo Save the Children si invitano i visitatori a presentarsi al Villaggio indossando il classico maglione di Natale, come gesto a sostegno e supporto delle attività dell’Organizzazione internazionale che da cento anni lotta per salvare la vita dei bambini in Italia e nel mondo.

22 Dicembre – doppio appuntamento: il Natale degli Animali, dove gli amici a 4 e 2 zampe sono i benvenuti e sulla pista di pattinaggio alle 16.00 si esibisce l’Ice Cheerleader Team di Sesto San Giovanni, una realtà unica nel panorama europeo del pattinaggio.

26 Dicembre – Arriva la Mamma Natale, che manda in vacanza Babbo Natale presente nella sua nuova casa dal 30 Novembre.

6 Gennaio – Nel suo giorno di festa arriva la Befana che riempie di dolciumi o carbone le calze che i bambini portano al Villaggio.

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Un’attenzione anche alla mobilità sostenibile: Trenord si riconferma Travel Partner, per incentivare i visitatori a raggiungere Milano in treno, lasciando così a casa l’auto, lo stress e il traffico. Inoltre chi presenta il proprio titolo di viaggio in cassa delle giostre o della pista di pattinaggio avrà la possibilità di usufruire di tariffe scontate.

RADIO NUMBER ONE PORTA IL VILLAGGIO NELL’ETERE

L’atmosfera natalizia del Villaggio delle Meraviglie viaggia anche nell’etere sulla frequenza 104.2 con Radio Number One, l’emittente partner dell’evento.

#NATALE SOCIAL

Anche il Natale è social. All’interno del Villaggio delle Meraviglie sono collocati dei #Selfie Point, spazi dedicati a realizzare i migliori selfie natalizi per mantenere il ricordo dell’atmosfera incantata per tutto l’anno.

Ecco alcuni # ufficiali

#vilaggiodellemeraviglie2019 #elfone #pattinaggiodellemeraviglie

SEMPRE CONNESSI

Tutte le novità della prossima edizione sono consultabili sul sito www.villaggiodellemeraviglie. com e sui canali social Facebook e Instagram