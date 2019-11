Non sempre la chirurgia serve ai malati di cuore

Molti malati di cuore che sono attualmente sottoposti a chirurgia standard potrebbero stare altrettanto bene curandosi con i soli farmaci. Questo sostiene un importante studio dell’American Heart Association.



Secondo i ricercatori, se le operazioni inutili non venissero più eseguite, si potrebbero risparmiare centinaia di milioni in termini di costi sanitari.

Questo è il più grande studio mai condotto sull’utilità della cardiochirurgia. Più di 5000 pazienti con arterie ristrette hanno ricevuto dei farmaci per il cuore e la metà di loro ha anche subito un intervento chirurgico per mettere un bypass o uno stent.

Lo studio ha mostrato che i pazienti con problemi cardiaci gravi ma stabili sono stati altrettanto bene curandosi con i soli farmaci.

Solo le persone che hanno spesso dolore al torace rispondono meglio alla combinazione di chirurgia e farmaci.

Le attuali prescrizioni raccomandano un intervento chirurgico per tutti i pazienti con arterie ristrette, questo non ha senso per i pazienti senza dolore toracico, dice lo studio.