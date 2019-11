Rock solidale a favore Don Rigoldi

Milano – Natale, solidarietà, charity e musica. Sono questi gli ingredienti di Sweet for Kids, l’evento rock di Natale organizzato da Dolcitalia a favore della Fondazione Don Gino Rigoldi Onlus, ente no profit presieduto dallo stesso Don Gino attivo nel campo del disagio e della promozione delle risorse dei giovani.

Forte del successo delle precedenti edizioni, il concerto dedicato a chi è meno fortunato giunge al 3° appuntamento. L’idea è nata nel 2016 quando Dolcitalia, azienda di servizi leader nella distribuzione dolciaria, ha voluto dedicare una serata benefica di musica dal vivo ai giovanissimi in difficoltà, coinvolgendo artisti, aziende, dipendenti, personaggi pubblici e amici.

Nel corso degli scorsi eventi la generosità delle aziende partner e dei partecipanti ha permesso di raccogliere oltre 50.000 euro che sono stati destinati alla costruzione e, successivamente, all’ampliamento del parco giochi della Fondazione.

Quest’anno la serata Dolcitalia supporterà le iniziative di Fondazione Don Gino Rigoldi per la promozione del benessere dei giovani e la prevenzione attraverso la musica: progetti per ridurre il tasso di abbandono scolastico, aumentare la qualità del tempo libero, per favorire l’emersione dei talenti, l’aumento di competenze e di consapevolezza delle abilità-limiti. L’intero incasso della serata sarà destinato allo sviluppo dei progetti musicali della Fondazione.

Come di consueto, il progetto ha richiamato l’attenzione di nomi importanti: Bottega, Ducati, Emerson, Tartarini, Yamaha Music le cui company band suoneranno il 5 dicembre a partire dalle 20.30 presso il CN l’HUB a Milano, sede delle organizzazioni di Don Gino. Numerose le aziende partner che hanno sposato lo spirito dell’iniziativa assicurando con grande generosità i propri servizi e un ricco buffet di cibo e bevande: Acque Minerali d’Italia, Bottega, Carron Gest, Ceres, Forst, Lindt, Maina, Mondelez, Pepsi, Perfetti, Ristopiù Lombardia, SKP Sicurezza, Yamaha Music, Zaini e altre si aggiungeranno nelle prossime settimane.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, coppia esplosiva molto amata dal pubblico italiano.

Grazie alla collaborazione con Yamaha Music i bambini saranno protagonisti di un momento speciale a loro dedicato. A partire dalle ore 18.30 i più piccoli (3-5 e 6-10 anni) potranno partecipare ai laboratori musicali organizzati da Yamaha Music Education System che valorizzano la creatività che ciascun bambino è in grado di esprimere suonando e componendo musica.

Vi aspettiamo numerosi giovedì 5 dicembre dalle ore 18.00 con i Laboratori Musicali e dalle 20.30 in poi con il concerto rock benefico presso il CN l’HUB – Via Mengoni 3, Milano.

L’ingresso è con donazione liberale minima di 15 euro e include buffet e drink.