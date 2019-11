Giornata Nazionale degli Alberi, un make-up provocatorio

Il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, una ricorrenza istituita nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente, con lo scopo di accende l’attenzione dell’opinione pubblica su tematiche come le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo e delle specie viventi, il miglioramento della qualità dell’aria e la vivibilità degli insediamenti urbani.

In occasione di questo giorno particolare, la truccatrice professionista Giulietta Fargnoli ha creato un make-up provocatorio, in cui lei stessa si trasforma in un albero, con tanto di tronco e foglie, per ribadire il concetto che siamo tutti parte della natura e ognuno di noi è interconnesso agli altri organismi viventi.

Attraverso la produzione di ossigeno, gli alberi ci donano la vita ogni giorno, con la produzione di frutti e bacche, ci donano cibo, trattenendo il terreno con le loro radici, evitano che questo frani, garantendo la nostra incolumità.

Una vera e propria opera d’arte di body painting, forte, provocatoria e glamour al tempo stesso, che non rinuncia ad un tocco di glitter.