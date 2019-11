Anche correre poco può essere salutare

Qualsiasi quantità di corsa regolare è associata a un minor rischio di morte prematura, in particolare a causa di cancro o di malattie cardiache, rispetto al non correre affatto, secondo una revisione fatta sui dati di 14 studi precedenti.

Il nuovo studio ha coinvolto in totale 232.149 adulti seguiti per un periodo andato da 5 anni e mezzo a 35 anni.

Dallo studio, fatto nell’Institute for Health and Sport della Victoria University di Melbourne, in Australia, è emerso che rispetto agli individui che non correvano affatto, quelli che lo avevano fatto, avevano avuto il 27% meno di probabilità di morire per qualsiasi motivo, durante lo studio, il 30% meno di probabilità di morire per malattie cardiovascolari e il 23% meno probabilità di morire di cancro.

L’analisi ha rilevato che la frequenza, la durata, il ritmo e il tempo di corsa settimanale totale avevano influenzato il rischio di mortalità ridotto, associato alla corsa.

Correre anche solo una volta alla settimana, è meglio di non correre affatto, mentre correre molto non è necessariamente associato a maggiori benefici, dice lo studio, apparso sul British Journal of Sports Medicine.

Anche correre non più di una volta alla settimana per meno di 50 minuti a una velocità inferiore a 8 kmh è associato a una maggiore longevità.

Ma correre più a lungo di quanto suggerito dalle linee guida non è associato a un ulteriore abbassamento del rischio di morte per qualsiasi causa, secondo l’analisi.