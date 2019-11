Luminarie con materiale di riciclo, concorso aperto

Aperte le iscrizioni al concorso artistico dedicato al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e all’eco-design

In palio premi da 2.000 €, 1.000 € e 500 € per i primi tre classificati. Iscrizioni aperte fino al 15 novembre

C’è tempo fino al 15 novembre per iscriversi al 2° Concorso artistico LUMINARIE CON MATERIALE DI RICICLO per la progettazione e realizzazione di decorazioni natalizie con materiali di riciclo, organizzato dall’Associazione culturale ‘Event Art’, nell’ambito della III edizione del ‘Natale Insieme’, in collaborazione con il Comune di Cori (LT) e il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Provincia di Latina e ‘Cori e Giulianello in Rete’.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare al tema degli scarti e del loro riutilizzo, educare al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico, facendo dell’arte e della creatività strumenti di educazione civica. I concorrenti dovranno ispirarsi al riciclo creativo e creare opere innovative di eco-design a partire da materiali che hanno già avuto una loro storia. Possono partecipare opere che abbiano le caratteristiche di arredo urbano (eco-design per l’esterno: sedute, giochi, luminarie sospese e sculture di qualsiasi tipo), con l’unica prerogativa di illuminare il Natale.

Il bando è aperto a singoli o gruppi, anche gruppi scolastici. L’opera dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali di riciclo e riuso e facilmente trasportabile (formato minimo 1X1 se piana, 1X1X2 se tridimensionale mentre le misure massime sono libere). La tecnica è libera ed è autorizzato l’uso di colori e parti di assemblaggio (chiodi, viti, colle, ecc.). Tutte le opere selezionate saranno esposte come arredo urbano nella città di Cori in occasione della III edizione del Natale Insieme, che si terrà il 14 e 15 dicembre. Una giuria di esperti decreterà i primi 3 classificati che riceveranno, rispettivamente, 2.000€, 1.000€ e 500€. La premiazione avverrà il 15 dicembre.

L’iscrizione è subordinata al versamento di una quota di partecipazione, alla compilazione del formulario di candidatura e all’invio della documentazione prevista dal regolamento, disponibile, insieme al modulo di domanda, sul sito https://www.event-art.it/due-colonne/ e sulla pagina Facebook Event Art – Associazione culturale. Contatti: event.art@libero.it .