Natale, tante le opportunità di lavoro

889 posizioni su tutto il territorio nazionale di cui: ADDETTI BANCHI SERVITI GDO 436 EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, ABRUZZO, L’AQUILA, BRESCIA, MANTOVA ADDETTI CASSA 234 EMILIA, MARCHE, PIEMONTE, PIACENZA, L’AQUILA, AVEZZANO, SAVONA, UDINE, LAZIO, FABRIANO ADDETTI AUSILIARIE ALLA VENDITA 10 VENEZIA E PROVINCIA ADDETTI PESCHERIA GDO 56 MILANO E PROVINCIA, BRESCIA, CARPI (MO), TORINO, ROMA, PESARO URBINO ADDETTI VENDITA GDO 26 FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, L’AQUILA, TRENTO ADDETTI GASTRONOMIA 68 EMILIA ROMAGNA, AVEZZANO, SULMONA, ROMA, TORINO ADDETTI REPARTO MACELLERIA-CARNI 1 FABRIANO (AN) INVENTARISTI/E 5 UDINE OPERAI DI PRODUZIONE ALIMENTARE 3 TURNI CICLO CONTINUO 20 LIMITO DI PIOLTELLO ORTOFRUTTA 1 PESARO URBINO PACCHETTISTI 2 PIOLTELLO/SEGRATE REPARTISTA 15 SAVONA/IMPERIA SCAFFALISTA 15 ROMA – FASHION & LUXURY – 80 posizionisu territorio nazionale di cui: CASHIER 9 MILANO, NAPOLI, PALERMO, BOLOGNA SALES ASSISTANT 53 MILANO, ROMA, TORINO, FORTE DEI MARMI, BOLOGNA, VERONA, FIRENZE, BERGAMO, SERRAVALLE WELCOMIST 5 MILANO, ROMA, FORTE DEI MARMI RUNNER 13 MILANO, ROMA, FORTE DEI MARMI, LECCIO, SETTIMO TORINESE, SANREMO – GDO & RETAIL – Territorio nazionale – 214 posizioniricercate di cui: MAGAZZINIERE 1 L’AQUILA ADDETTI VENDITA SETTORE TELEFONIA 2 MESSINA ADDETTI ALL’INVENTARIO 50-60 TORINO E PROVINCIA ADDETTI AUSILIARI ALLA VENDITA 64 AOSTA, BRESCIA/MANTOVA ADDETTI PESCHERIA 20 BRESCIA ADDETTI CASSA 20 BRESCIA/MANTOVA ADDETTI AI BANCHI SERVITI (GASTRONOMIA, PESCHERIA, CARNI) CASSA, ALLESTIMENTO 107 BOLOGNA, MODENA, SASSUOLO – MEDICAL & PHARMA – Territorio Nazionale – 62 posizioniricercate di cui: INFERMIERE 6 L’AQUILA, VIMERCATE OSS 6 L’AQUILA, VIMERCATE OPERAI DI PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICA 50 RODANO – HORECA – Territorio nazionale – 157 posizioni su territorio nazionale di cui: ADDETTI AL LAVAGGIO – HOTEL 2 ROMA ADDETTI MENSA 2 L’AQUILA ADDETTI RISTORAZIONE 59 EMILIA, PIEMONTE, VENETO, LAZIO ADDETTI SALA/CAMERIERI 10 PARMA ADDETTI VENDITA/CASSA 10 BARI AIUTO CUCINA 10 GENOVA AIUTO CUOCHI 4 VERONA BARISTI 5 LA SPEZIA CAMERIERE AI PIANI – HOTEL 5 ROMA CAMERIERI/BANCONISTI 40 PIEMONTE, LIGURIA CHEF DE RANG 3 ROMA COMMIS DI SALA 3 ROMA CUOCO CAPO PARTITA 2 ROMA PIZZAIOLI 2 VERONA – LOGISTICA – Territorio nazionale – 179 posizioni di cui: ADDETTI CARICO E SCARICO MERCI 20 BOLOGNA ADDETTI LOGISTICA 34 MILANO MALPENSA, SETTIMO TORINESE AUTISTI PATENTE B 70 BOLOGNA E BUCCINASCO OPERATORI LOGISTICI DI MAGAZZINO 15 GENOVA, SETTIMO TORINESE, MUGGIA, ROMA ADDETTI AL MAGAZZINO ORARIO NOTTURNO 40 ROMA MAGLIANA/SETTECAMINI – PA – Milano – 70operatori ecologici – RETAIL – Territorio Nazionale – 492posizioni aperte di cui: ADDETTI VENDITA 434 TERRITORIO NAZIONALE ADDETTI IMPACCHETTAMENTO 4 MONCALIERI, SEREGNO ADDETTI DISTRIBUZIONE CATALOGHI 4 LISSONE E MACHERIO COMMESSI LIBRERIA 2 BERGAMO INVENTARISTI 10 CASALE MONFERRATO PACCHETTISTI ESSELUNGA 7 LISSONE ,MACHERIO, SEREGNO RINASCENTE PER BLACK FRIDAY 30 MONZA SCAFFALISTI 1 SULMONA – RETAIL ABBIGLIAMENTO – Territorio nazionale – 710 posizioni di Addetto vendita retail – RETAIL FOOD – Territorio nazionale – 48posizioni aperte di cui: CASSIERI 5 CAGLIARI ADDETTI PASTICCERIA 1 RIVAROLO C.SE ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA 1 CAGLIARI ADDETTI REPARTO PESCHERIA 1 CAGLIARI OPERAIO/A ALIMENTARE 10 CHIERI ADDETTI VENDITA 20 LOMBRADIA, SARDEGNA ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 10 PARMA Per invio cv: Sito Gi Group www.gigroup.it – registrazione su https://my.gigroup.com/