Natale, tante le opportunità di lavoro


  889 posizioni su tutto il territorio nazionale di cui:

 

ADDETTI BANCHI SERVITI GDO 436 EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, ABRUZZO, L’AQUILA, BRESCIA, MANTOVA
ADDETTI CASSA 234 EMILIA, MARCHE, PIEMONTE, PIACENZA, L’AQUILA, AVEZZANO, SAVONA, UDINE, LAZIO, FABRIANO
ADDETTI AUSILIARIE ALLA VENDITA 10 VENEZIA E PROVINCIA
ADDETTI PESCHERIA GDO 56  MILANO E PROVINCIA, BRESCIA, CARPI (MO), TORINO, ROMA, PESARO URBINO
ADDETTI VENDITA GDO 26 FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, L’AQUILA, TRENTO
ADDETTI GASTRONOMIA 68 EMILIA ROMAGNA, AVEZZANO, SULMONA, ROMA, TORINO
ADDETTI REPARTO MACELLERIA-CARNI 1 FABRIANO (AN)
INVENTARISTI/E 5 UDINE
OPERAI DI PRODUZIONE ALIMENTARE 3 TURNI CICLO CONTINUO 20 LIMITO DI PIOLTELLO
ORTOFRUTTA 1 PESARO URBINO
PACCHETTISTI 2 PIOLTELLO/SEGRATE
REPARTISTA 15 SAVONA/IMPERIA
SCAFFALISTA 15 ROMA

 

–       FASHION & LUXURY

–       80 posizionisu territorio nazionale di cui:

 

CASHIER 9 MILANO, NAPOLI, PALERMO, BOLOGNA
SALES ASSISTANT 53 MILANO, ROMA, TORINO, FORTE DEI MARMI, BOLOGNA, VERONA, FIRENZE, BERGAMO, SERRAVALLE
WELCOMIST 5 MILANO, ROMA, FORTE DEI MARMI
RUNNER 13 MILANO, ROMA, FORTE DEI MARMI, LECCIO, SETTIMO TORINESE, SANREMO

 

–       GDO & RETAIL – Territorio nazionale

–       214 posizioniricercate di cui:

 

MAGAZZINIERE 1 L’AQUILA
ADDETTI VENDITA SETTORE TELEFONIA 2 MESSINA
ADDETTI ALL’INVENTARIO 50-60 TORINO E PROVINCIA
ADDETTI AUSILIARI ALLA VENDITA 64 AOSTA, BRESCIA/MANTOVA
ADDETTI PESCHERIA 20 BRESCIA
ADDETTI CASSA 20 BRESCIA/MANTOVA
ADDETTI AI BANCHI SERVITI (GASTRONOMIA, PESCHERIA, CARNI) CASSA, ALLESTIMENTO 107 BOLOGNA, MODENA, SASSUOLO

 

–       MEDICAL & PHARMA – Territorio Nazionale

–       62 posizioniricercate di cui:

 

INFERMIERE 6 L’AQUILA, VIMERCATE
OSS 6 L’AQUILA, VIMERCATE
OPERAI DI PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICA 50 RODANO

 

–       HORECA – Territorio nazionale

–       157 posizioni su territorio nazionale di cui:

 

ADDETTI AL LAVAGGIO – HOTEL 2 ROMA
ADDETTI MENSA 2 L’AQUILA
ADDETTI RISTORAZIONE 59 EMILIA, PIEMONTE, VENETO, LAZIO
ADDETTI SALA/CAMERIERI 10 PARMA
ADDETTI VENDITA/CASSA 10 BARI
AIUTO CUCINA 10 GENOVA
AIUTO CUOCHI 4 VERONA
BARISTI 5 LA SPEZIA
CAMERIERE AI PIANI – HOTEL 5 ROMA
CAMERIERI/BANCONISTI 40 PIEMONTE, LIGURIA
CHEF DE RANG 3 ROMA
COMMIS DI SALA 3 ROMA
CUOCO CAPO PARTITA 2 ROMA
PIZZAIOLI 2 VERONA

 

–       LOGISTICA – Territorio nazionale

–       179 posizioni di cui:

 

ADDETTI CARICO E SCARICO MERCI 20 BOLOGNA
ADDETTI LOGISTICA 34 MILANO MALPENSA, SETTIMO TORINESE
AUTISTI PATENTE B 70 BOLOGNA E BUCCINASCO
OPERATORI LOGISTICI DI MAGAZZINO 15 GENOVA, SETTIMO TORINESE, MUGGIA, ROMA
ADDETTI AL MAGAZZINO ORARIO NOTTURNO 40 ROMA MAGLIANA/SETTECAMINI

 

 

 

 

 

–       PA – Milano

–       70operatori ecologici

 

–       RETAIL – Territorio Nazionale

–       492posizioni aperte di cui:

 

ADDETTI VENDITA 434 TERRITORIO NAZIONALE
ADDETTI IMPACCHETTAMENTO 4 MONCALIERI, SEREGNO
ADDETTI DISTRIBUZIONE CATALOGHI 4 LISSONE E MACHERIO
COMMESSI LIBRERIA 2 BERGAMO
INVENTARISTI 10 CASALE MONFERRATO
PACCHETTISTI ESSELUNGA 7 LISSONE ,MACHERIO, SEREGNO
RINASCENTE PER BLACK FRIDAY 30 MONZA
SCAFFALISTI 1 SULMONA

 

 

–       RETAIL ABBIGLIAMENTO – Territorio nazionale

–       710 posizioni di Addetto vendita retail

 

–       RETAIL FOOD – Territorio nazionale

–       48posizioni aperte di cui:

 

CASSIERI 5 CAGLIARI
ADDETTI PASTICCERIA 1 RIVAROLO C.SE
ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA 1 CAGLIARI
ADDETTI REPARTO PESCHERIA 1 CAGLIARI
OPERAIO/A ALIMENTARE 10 CHIERI
ADDETTI VENDITA 20 LOMBRADIA, SARDEGNA
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 10 PARMA

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