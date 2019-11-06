Natale, tante le opportunità di lavoro

| 889 posizioni su tutto il territorio nazionale di cui:
|ADDETTI BANCHI SERVITI GDO
|436
|EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, ABRUZZO, L’AQUILA, BRESCIA, MANTOVA
|ADDETTI CASSA
|234
|EMILIA, MARCHE, PIEMONTE, PIACENZA, L’AQUILA, AVEZZANO, SAVONA, UDINE, LAZIO, FABRIANO
|ADDETTI AUSILIARIE ALLA VENDITA
|10
|VENEZIA E PROVINCIA
|ADDETTI PESCHERIA GDO
|56
| MILANO E PROVINCIA, BRESCIA, CARPI (MO), TORINO, ROMA, PESARO URBINO
|ADDETTI VENDITA GDO
|26
|FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, L’AQUILA, TRENTO
|ADDETTI GASTRONOMIA
|68
|EMILIA ROMAGNA, AVEZZANO, SULMONA, ROMA, TORINO
|ADDETTI REPARTO MACELLERIA-CARNI
|1
|FABRIANO (AN)
|INVENTARISTI/E
|5
|UDINE
|OPERAI DI PRODUZIONE ALIMENTARE 3 TURNI CICLO CONTINUO
|20
|LIMITO DI PIOLTELLO
|ORTOFRUTTA
|1
|PESARO URBINO
|PACCHETTISTI
|2
|PIOLTELLO/SEGRATE
|REPARTISTA
|15
|SAVONA/IMPERIA
|SCAFFALISTA
|15
|ROMA
– FASHION & LUXURY
– 80 posizionisu territorio nazionale di cui:
|CASHIER
|9
|MILANO, NAPOLI, PALERMO, BOLOGNA
|SALES ASSISTANT
|53
|MILANO, ROMA, TORINO, FORTE DEI MARMI, BOLOGNA, VERONA, FIRENZE, BERGAMO, SERRAVALLE
|WELCOMIST
|5
|MILANO, ROMA, FORTE DEI MARMI
|RUNNER
|13
|MILANO, ROMA, FORTE DEI MARMI, LECCIO, SETTIMO TORINESE, SANREMO
– GDO & RETAIL – Territorio nazionale
– 214 posizioniricercate di cui:
|MAGAZZINIERE
|1
|L’AQUILA
|ADDETTI VENDITA SETTORE TELEFONIA
|2
|MESSINA
|ADDETTI ALL’INVENTARIO
|50-60
|TORINO E PROVINCIA
|ADDETTI AUSILIARI ALLA VENDITA
|64
|AOSTA, BRESCIA/MANTOVA
|ADDETTI PESCHERIA
|20
|BRESCIA
|ADDETTI CASSA
|20
|BRESCIA/MANTOVA
|ADDETTI AI BANCHI SERVITI (GASTRONOMIA, PESCHERIA, CARNI) CASSA, ALLESTIMENTO
|107
|BOLOGNA, MODENA, SASSUOLO
– MEDICAL & PHARMA – Territorio Nazionale
– 62 posizioniricercate di cui:
|INFERMIERE
|6
|L’AQUILA, VIMERCATE
|OSS
|6
|L’AQUILA, VIMERCATE
|OPERAI DI PRODUZIONE CHIMICO FARMACEUTICA
|50
|RODANO
– HORECA – Territorio nazionale
– 157 posizioni su territorio nazionale di cui:
|ADDETTI AL LAVAGGIO – HOTEL
|2
|ROMA
|ADDETTI MENSA
|2
|L’AQUILA
|ADDETTI RISTORAZIONE
|59
|EMILIA, PIEMONTE, VENETO, LAZIO
|ADDETTI SALA/CAMERIERI
|10
|PARMA
|ADDETTI VENDITA/CASSA
|10
|BARI
|AIUTO CUCINA
|10
|GENOVA
|AIUTO CUOCHI
|4
|VERONA
|BARISTI
|5
|LA SPEZIA
|CAMERIERE AI PIANI – HOTEL
|5
|ROMA
|CAMERIERI/BANCONISTI
|40
|PIEMONTE, LIGURIA
|CHEF DE RANG
|3
|ROMA
|COMMIS DI SALA
|3
|ROMA
|CUOCO CAPO PARTITA
|2
|ROMA
|PIZZAIOLI
|2
|VERONA
– LOGISTICA – Territorio nazionale
– 179 posizioni di cui:
|ADDETTI CARICO E SCARICO MERCI
|20
|BOLOGNA
|ADDETTI LOGISTICA
|34
|MILANO MALPENSA, SETTIMO TORINESE
|AUTISTI PATENTE B
|70
|BOLOGNA E BUCCINASCO
|OPERATORI LOGISTICI DI MAGAZZINO
|15
|GENOVA, SETTIMO TORINESE, MUGGIA, ROMA
|ADDETTI AL MAGAZZINO ORARIO NOTTURNO
|40
|ROMA MAGLIANA/SETTECAMINI
– PA – Milano
– 70operatori ecologici
– RETAIL – Territorio Nazionale
– 492posizioni aperte di cui:
|ADDETTI VENDITA
|434
|TERRITORIO NAZIONALE
|ADDETTI IMPACCHETTAMENTO
|4
|MONCALIERI, SEREGNO
|ADDETTI DISTRIBUZIONE CATALOGHI
|4
|LISSONE E MACHERIO
|COMMESSI LIBRERIA
|2
|BERGAMO
|INVENTARISTI
|10
|CASALE MONFERRATO
|PACCHETTISTI ESSELUNGA
|7
|LISSONE ,MACHERIO, SEREGNO
|RINASCENTE PER BLACK FRIDAY
|30
|MONZA
|SCAFFALISTI
|1
|SULMONA
– RETAIL ABBIGLIAMENTO – Territorio nazionale
– 710 posizioni di Addetto vendita retail
– RETAIL FOOD – Territorio nazionale
– 48posizioni aperte di cui:
|CASSIERI
|5
|CAGLIARI
|ADDETTI PASTICCERIA
|1
|RIVAROLO C.SE
|ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA
|1
|CAGLIARI
|ADDETTI REPARTO PESCHERIA
|1
|CAGLIARI
|OPERAIO/A ALIMENTARE
|10
|CHIERI
|ADDETTI VENDITA
|20
|LOMBRADIA, SARDEGNA
|ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
|10
|PARMA
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