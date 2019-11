In forma velocemente con l’interval walking training

Un nuovo studio fatto dalla dottoressa Shizue Masuki dell’Università Shinshu, ha trovato un modo efficace per aumentare la forma fisica complessiva e diminuire l’incidenza delle malattie legate allo stile di vita attraverso l’interval walking training (IWT).

L’espressione indica un allenamento intervallato che consiste nel camminare al 70% della capacità massima per 3 minuti, per passare al 40% della propria capacità per i successivi 3 minuti. Tutto questo per 5 o più serie.

La dottoressa Masuki ha studiato un gruppo di 679 partecipanti con un’età media di 65 anni per 5 mesi. I dati dei partecipanti venivano raccolti ogni due settimane.

Ha scoperto che il suo metodo superava la raccomandazione dell’American Heart Association, secondo cui sono necessari 75 minuti a settimana di allenamento ad alta intensità.

I partecipanti allo studio, pubblicato su Mayo Clinic Proceedings, hanno avuto miglioramenti significativi nella loro capacità aerobica con 50 minuti di interval walking training a settimana.

Questo metodo è altamente desiderabile a causa della facilità di attivazione. Molti partecipanti sono rimasti fortemente motivati ​​e hanno superato il regime prescritto che non richiede attrezzature costose.